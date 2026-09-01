OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

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Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.