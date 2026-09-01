OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison
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Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.

OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

Liverpool et Genk ont conclu un accord pour le transfert de Lucca Brughmans. Le montant du transfert et la durée du contrat n'ont pas été précisée au-delà de "contrat à long terme". Liverpool annonce que Brughmans terminera la saison 2026-27 à Genk. Un accord pour un départ de l'actuel deuxième gardien, Giorgi Mamardashvili, cité vers Nottingham Forest, n'ayant pas été trouvé, les "Reds" préfèrent laisser leur nouveau gardien poursuivre son développement au sein de son club formateur.

Nicolas Baccus

HERE WE GO

Fabrizio Romano affirme désormais qu'un accord a été conclu entre Genk et Liverpool pour le transfert de Lucca Brughmans. Le spécialiste des transferts a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le deal va se conclure.

Il confirme le montant de 35 millions d'euros évoqué. Romano écrit que le jeune Belge de 18 ans devrait rejoindre les Reds à l'été 2027. Quelques formalités doivent encore être finalisées après la visite médicale du joueur.

Lucca Brughmans s'apprête à franchir un immense cap dans sa carrière, lui qui a été formé à l'Antwerp, au PSV et au KRC Genk.

Nicolas Baccus

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans devrait rejoindre Liverpool pour un montant de 35 millions d'euros, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri et le journaliste de Het Laatste Nieuws Bob Faesen. Il passerait actuellement ses tests médicaux.

En cas de transfert de Giorgi Mamardashvili vers Nottingham Forest, le gardien belge de 18 ans deviendra le portier numéro 2 des Reds. Dans le cas contraire, il restera à Genk sous la forme d'un prêt.

Le jeune joueur est devenu le titulaire dans les cages limbourgeoises depuis les play-offs de la saison dernière. Il a disputé les quatre premiers matchs de championnat en tant que titulaire.

Lucca Brughmans, comme attendu, est le n°1 du KRC Genk cette saison. Mais comme Mike Penders avant lui, le jeune talent limbourgeois est déjà très suivi. Et un grand club anglais souhaiterait déjà attirer Brughmans en prévision du départ de son n°2.

L'information ne vient pas de n'importe où : Fabrizio Romano, le "gourou" du mercato, affirme en effet que le KRC Genk serait en discussions avec Liverpool concernant son jeune gardien de but Lucca Brughmans. Les Reds s'attendent en effet à perdre l'un de leurs gardiens en cette fin de mercato.

Toujours d'après Romano, Giorgi Mamardashvili (25 ans) serait en effet en discussions afin de rejoindre Nottingham Forest pour aller y chercher du temps de jeu. Le gardien de but international géorgien est n°2 chez les Reds, derrière Alisson Becker. Il n'a disputé que 20 matchs sous le maillot de Livrpool depuis sa signature en 2024.

Lucca Brughmans déjà sur le départ ? 

Ce serait un coup dur pour Genk de perdre Lucca Brughmans dès cet été, car le jeune portier est présenté depuis de longs mois comme l'un des plus grands talents du centre de formation, successeur des Courtois, Vandevoordt, Casteels ou encore Penders qui ont fait la réputation du club. 

Il y a deux ans, Mike Penders avait d'ailleurs signé en faveur de Chelsea après quelques matchs seulement. Le jeune portier genkois avait cependant dans la foulée été prêté par les Blues au Racing, qui avait pu profiter de son talent pour la saison qui s'était ensuivie. Cette fois, Liverpool envisagerait directement de faire de Brughmans la doublure d'Alisson pour remplacer Mamardashvili. 

La direction de Liverpool garderait d'ailleurs un oeil sur Lucca Brughmans pour le futur : il est donc possible que le gardien belge, capitaine de l'équipe nationale U19, rejoigne les Reds en 2027 plutôt que cet été. Quoi qu'il en soit, l'intérêt est concret et Brughmans risque, comme Penders, de ne pas faire de vieux os dans son club formateur...

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