Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

C'était la bonne surprise de fin de mercato pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise : Kevin Mac Allister a finalement prolongé son contrat au Parc Duden plutôt que de s'en aller vers d'autres cieux. Si l'Argentin est heureux de rester, il ne le cache pas : il espérait un transfert cet été.

Alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat à l'Union Saint-Gilloise, on pensait que Kevin Mac Allister allait forcément quitter le Parc Duden cet été, afin d'éviter un départ gratuit dans un an. Le club et le joueur étaient d'accord sur le fait qu'en cas d'offre intéressante, un transfert était la solution idéale.

Mais surprise de taille à quelques jours de la fin du mercato : Mac Allister a finalement prolongé à l'USG jusqu'en 2031. Un contrat à long terme qui assure à l'Union que son défenseur argentin restera quelques saisons de plus, ou rapportera gros en cas de départ - mais cette dernière option semble s'éloigner.

Car Kevin Mac Allister le sait : c'était peut-être bien sa dernière chance de décrocher le transfert de ses rêves. Et il ne s'en est pas caché dans un entretien avec le Nieuwsblad : il est un peu déçu du manque d'intérêt le concernant. "Je m'attendais à une offre intéressante, oui. Mais apparemment, je ne suis pas assez bon pour le top 5 européen", regrette-t-il.

Kevin Mac Allister coincé à l'Union à cause de son âge ? 

"Je ne m'attendais bien sûr pas à ce que le FC Barcelone vienne me chercher. Je suis assez lucide pour savoir que je ne suis pas assez bon pour ce genre d'équipe. Mais je m'attendais tout de même à quelque chose", continue l'Argentin.

Il y a selon lui une explication à ce désintérêt : "Mon âge. J'ai 28 ans, et les équipes aujourd'hui ne veulent que des jeunes de 20-21 ans... Quand on voit que même des adolescents avec 10 matchs en pro sont achetés pour tant d'argent... C'est dommage, car je pense qu'à 28 ans, je suis meilleur que je l'ai jamais été".

Lire aussi… Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

Si Kevin Mac Allister a donc prolongé à l'USG, il ne peut pas cacher sa déception. "Bien sûr que ça me déçoit. Je trouve que je suis bon, je joue dans un club qui dispute la Ligue des Champions... Tu t'attends donc à un moment à obtenir ta chance un cran plus haut", confesse-t-il. On ne doute cependant pas que le défenseur sera concentré à 100% sur l'Union une fois la déception avalée. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Union SG
Kevin Mac Allister

Plus de news

Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

Absent dimanche, un Unioniste quitte bel et bien le Parc Duden pour l'Angleterre

07:20
Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ? Analyse

Nkada (et Henry) partis, Zeqiri arrivé et un mercato fini : ce Standard-là est-il armé pour le Top 5 ?

11:30
Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

Un concurrent de moins pour Lavia : Manchester City dépense une somme colossale, record en Angleterre

10:30
Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

Un véritable cirque : "Malick Fofana ne savait pas pour qui il passait sa visite médicale, il ne décide rien"

10:00
Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

09:00
OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

OFFICIEL : Lucas Stassin tient son transfert de rêve

09:30
Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

Après son transfert raté, Joel Ordoñez raconte son calvaire

08:00
Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

Catastrophe pour Wout Faes, coincé à Leicester City

08:30
Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

Finalement pas de transfert : Marcos Peano prolonge jusqu'en 2029 à la RAAL

07:00
Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

Officiel : après un épisode rocambolesque, voilà où signe Malick Fofana

07:40
Brughmans à Liverpool mais qui reste à Genk : l'avenir de ce gardien de Pro League est-il bouché ?

Brughmans à Liverpool mais qui reste à Genk : l'avenir de ce gardien de Pro League est-il bouché ?

06:30
Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

Le Parquet fédéral veut sanctionner Cissé plus sévèrement que Forbs : Gand et Bruges réagissent

06:00
Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

Anderlecht a-t-il trouvé son milieu de terrain en Serie A ?

23:50
OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

OFFICIEL : Un jeune joueur du FC Barcelone s'engage pour 4 ans à l'Antwerp

23:40
Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

Un nouveau Japonais en Pro League : un attaquant de Gamba Osaka va débarquer à Charleroi

22:50
La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

La Premier League s'éloigne pour Dodi Lukebakio : il devrait rester à Benfica

23:35
OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

OFFICIEL : un concurrent en moins pour Mike Penders à Chelsea

23:20
OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

22:26
OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

OFFICIEL : Lucca Brughmans signe à Liverpool mais restera à Genk cette saison

22:00
Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

Live mercato (01/09) : Samuel Mbangula officiellement à Bologne, Jonathan David signe à l'Atlético de Madrid

22:47
Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

Retournement de situation dans le dossier Malick Fofana : finalement bien Sunderland plutôt que Crystal Palace ?

22:35
Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

22:00
Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

Un gardien de Monaco en route vers le Cercle ?

21:30
OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit

21:00
1
Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

Courtrai se montre intransigeant concernant l'un de ses cadres avec un club de Ligue 2

20:30
OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

OFFICIEL : Une déception de Genk va tenter de se relancer en Bundesliga 2

20:45
OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

OFFICIEL : Andi Zeqiri revient au Standard

20:00
L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi

01/09
4
OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

OFFICIEL : Largie Ramazani redescend en Championship et rejoint Nicky Hayen

19:00
Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

Ivan Leko se montre frustré : "En jouant comme ça, on ne gagne pas de matches"

18:00
"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

"Il n'a pas été performant ce soir" : Charles De Ketelaere décevant avec l'Atalanta en ce début de saison ?

18:30
Live. Les dernières rumeurs, les officialisations 2/9

Live. Les dernières rumeurs, les officialisations 2/9

00:00
Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ?

17:30
3
OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

OFFICIEL : Thomas Henry quitte le Standard et file en Italie

16:41
Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

Après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise va encore recruter un joueur en provenance de D4 allemande

12:30
L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

L'Union belge annonce l'arrivée d'un nouveau visage à l'aube de l'ère Van Bommel

17:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 3
Standard Standard 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 03/09 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Charleroi a trouvé son nouvel latéral droit den strep den strep a propos de Un joueur lancé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en route vers Anderlecht ? Serge Herbiet Serge Herbiet a propos de Le départ d'un titulaire unioniste confirmé à demi-mot : "C'est une période de merde" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de L'Union SG ne pourra pas recevoir l'Hapoël Beer-Sheva à Louvain : voici pourquoi Union 60 Union 60 a propos de Un ancien Unioniste en route vers un transfert à l'Ajax : il retrouvera un club belge en Coupe d'Europe JoBg JoBg a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved