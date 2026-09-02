Kevin Mac Allister s'est résigné : "Apparemment, je ne suis pas assez bon pour un championnat du top"

C'était la bonne surprise de fin de mercato pour les supporters de l'Union Saint-Gilloise : Kevin Mac Allister a finalement prolongé son contrat au Parc Duden plutôt que de s'en aller vers d'autres cieux. Si l'Argentin est heureux de rester, il ne le cache pas : il espérait un transfert cet été.

Alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat à l'Union Saint-Gilloise, on pensait que Kevin Mac Allister allait forcément quitter le Parc Duden cet été, afin d'éviter un départ gratuit dans un an. Le club et le joueur étaient d'accord sur le fait qu'en cas d'offre intéressante, un transfert était la solution idéale.

Mais surprise de taille à quelques jours de la fin du mercato : Mac Allister a finalement prolongé à l'USG jusqu'en 2031. Un contrat à long terme qui assure à l'Union que son défenseur argentin restera quelques saisons de plus, ou rapportera gros en cas de départ - mais cette dernière option semble s'éloigner.

Car Kevin Mac Allister le sait : c'était peut-être bien sa dernière chance de décrocher le transfert de ses rêves. Et il ne s'en est pas caché dans un entretien avec le Nieuwsblad : il est un peu déçu du manque d'intérêt le concernant. "Je m'attendais à une offre intéressante, oui. Mais apparemment, je ne suis pas assez bon pour le top 5 européen", regrette-t-il.

Kevin Mac Allister coincé à l'Union à cause de son âge ?

"Je ne m'attendais bien sûr pas à ce que le FC Barcelone vienne me chercher. Je suis assez lucide pour savoir que je ne suis pas assez bon pour ce genre d'équipe. Mais je m'attendais tout de même à quelque chose", continue l'Argentin.

Il y a selon lui une explication à ce désintérêt : "Mon âge. J'ai 28 ans, et les équipes aujourd'hui ne veulent que des jeunes de 20-21 ans... Quand on voit que même des adolescents avec 10 matchs en pro sont achetés pour tant d'argent... C'est dommage, car je pense qu'à 28 ans, je suis meilleur que je l'ai jamais été".



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Si Kevin Mac Allister a donc prolongé à l'USG, il ne peut pas cacher sa déception. "Bien sûr que ça me déçoit. Je trouve que je suis bon, je joue dans un club qui dispute la Ligue des Champions... Tu t'attends donc à un moment à obtenir ta chance un cran plus haut", confesse-t-il. On ne doute cependant pas que le défenseur sera concentré à 100% sur l'Union une fois la déception avalée.