"Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise

Scott Crabbé, journaliste football
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"Chers supporters" : la grande annonce de Kevin Mac Allister à l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews
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Kevin Mac Allister ne quittera pas l'Union Saint-Gilloise durant les derniers jours du mercato. Le capitaine a prolongé son contrat et veut emmener l'équipe dans son sillage.

Avec son habileté défensive en un contre un, sa roublardise, son leadership et sa justesse assez déconcertante dans le rectangle adverse, Kevin Mac Allister est une pièce maîtresse de l'Union.

Sans doute LA pièce maîtresse depuis les départs de Christian Burgess, Anan Khalaili et Promise David. Et les questions quant à son avenir étaient proportionnelle à son importance au sein du groupe.

Mac Allister prolonge pour quatre ans 

C'est que le défenseur argentin arrivait dans sa dernière année de contrat et était hautement susceptible de partir en fin de mercato. Déjà orpheline de Ross Sykes (blessé) et Christian Burgess, la défense unioniste serait là entièrement décimée.

Mais ça ne sera pas le cas. Quelques heures après la prolongation de Kévin Rodriguez, Mac Allister a annoncé qu'il prolongeait lui aussi l'aventure au Parc Duden. Il y est désormais lié jusqu'en 2031.

L'Union peut souffler

Un fameux signal envoyé à la Pro League avant le derby bruxellois de dimanche contre Anderlecht. Malgré sa cote sur le marché des transferts et son statut d'international argentin, Kevin Mac Allister continuera à aller au combat face aux attaquants de Pro League. Pas sûr que ces derniers en soient ravis.

Lire aussi… Les "kets" qui reviennent au bercail, du lourd à domicile : ce qu'il faut retenir du tirage d'Anderlecht

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