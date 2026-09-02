Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Un transfert record, trois fois Joueur Moldave de l'année : qui est Oleg Reabciuk, nouveau back d'Anderlecht?
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C'est la surprise du chef Sibierski : Oleg Reabciuk, défenseur latéral gauche moldave, a débarqué au RSC Anderlecht, libre de tout contrat. Le Moldave était arrivé en fin de contrat au Spartak Moscou. Son parcours est particulier.

Oleg Reabciuk, Moldave... et Portugais 

Le nouveau n°5 du RSC Anderlecht arrive pour concurrencer Ludwig Augustinsson, Moussa N'diaye ayant quitté le club pour le Werder Brême. Avec ses 62 caps pour la Moldavie, c'est un joueur d'expérience sur l'échelle internationale... mais il dispose également d'une autre nationalité. Reabciuk est en effet aussi portugais. 

Reabciuk Oleg
© photonews

À l'âge de 4 ans, il déménage en effet avec sa famille à Rio Maior, au Portugal, où il commence le football. Il va alors passer par divers clubs jusqu'à signer au FC Porto où il fait ses débuts professionnels... et croise un certain Vitor Bruno. La communication avec son coach se fera donc en portugais, l'une des cinq langues qu'il parle, avec l'anglais, le roumain, l'espagnol et le russe. 

Plus surprenant : lorsque Reabciuk est appelé pour la première fois en équipes de jeunes moldaves, il n'avait même pas le passeport moldave. S'il est né à Ialoveni, le néo-Mauve a en effet quitté son pays très jeune pour partir vivre à l'étranger. 

Trois fois joueur moldave de l'année 

Oleg Reabciuk n'a cependant jamais hésité à défendre les couleurs de la Moldavie, et le fera particulièrement bien puisqu'il compte 62 caps pour son équipe nationale. Il sera même élu à trois reprises Joueur moldave de l'année, en 2020, 2021 et 2022. 

Le transfert de Reabciuk de l'Olympiakos au Spartak Moscou, en 2023, pour 6 millions d'euros entrera ensuite dans l'histoire du football moldave. À ce jour, le nouveau joueur d'Anderlecht reste en effet le joueur moldave le plus cher de l'histoire. Pour rappel, Reabciuk est arrivé gratuit au RSCA, son contrat en Russie s'étant terminé cet été. 

Lire aussi… OFFICIEL : Anderlecht tient le successeur de Moussa N'Diaye et Vitor Bruno le connaît bien

Des liens avec l'Ukraine, mais une signature en Russie 

L'un des éléments les plus surprenants de la biographie d'Oleg Reabciuk est peut-être son lien avec... l'Ukraine, et ce alors qu'il a signé au Spartak Moscou après le début de la guerre russo-ukrainienne lancée en février 2022 par l'attaque russe sur le Donbass. Le père de Reabciuk est en effet d'origine ukrainienne. Peu de temps après le début de la guerre, l'Olympiakos, où évoluait Oleg Reabciuk, a disputé un match de charité face au Shakhtar Donetsk.

Reabciuk Oleg
© photonews

"J'ai très peur, car mon père est originaire d'Ukraine et nous avons beaucoup de famille qui vit en Ukraine", déclarait-il dans le Sun à l'époque. "Ils vont bien, ils sont en bonne santé, mais c'est difficile". Aux dernières nouvelles, une partie de la famille d'Oleg Reabciuk vivait toujours en Ukraine. La surprise était donc grande quand le back gauche moldave a signé, en 2023, au Spartak Moscou. Un passage en Russie qui pourrait lui valoir des explications avec Danylo Sikan, dont on sait qu'il est très affecté par la situation dans son pays. 

Sur le plan sportif, un joueur en quête de relance 

S'il avait impressionné à l'Olympiakos, avec 10 passes décisives et 3 buts en 120 matchs mais surtout une place de titulaire inamovible au back gauche, Oleg Reabciuk a vécu un passage un peu plus contrasté en Russie. Titulaire à son arrivée, il perdra sa place en seconde partie de saison sous Vladimir Sliskovic, avant de la retrouver en 2024-2025 sous Dejan Stankovic. 

La saison passée, cependant, Reabciuk l'a principalement passée sur le banc, ne disputant que 10 matchs de championnat et n'obtenant plus une minute de temps de jeu à partir du mois de mars, d'où son départ en fin de saison. Le Moldave arrive donc à Anderlecht en quête de relance, faisant confiance à son ancien entraîneur adjoint Vitor Bruno pour lui donner du temps de jeu. 

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