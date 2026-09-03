Anderlecht ne recrute pas que sur le terrain : un véritable ténor pour défendre Marc Coucke

Le RSC Anderlecht n'a pas été actif que sur le plan des transferts cette semaine. Les Mauve & Blanc se sont offert les services d'un ténor du barreau pour défendre le club et Marc Coucke devant les tribunaux : Sven Mary.

Sven Mary est l'un des plus célèbres avocats de Belgique, et il a en réalité un passé qui le lie au RSC Anderlecht : étant jeune, il a... évolué chez les jeunes du RSC Anderlecht, avant de subir une grave blessure qui l'a privé de ses rêves ("les croisés, tu connais"... ?).

Il a finalement choisi une carrière dans le droit et est devenu l’un des avocats pénalistes les plus fameux du pays.Mary a cependant toujours affirmé avoir conservé un lien particulier avec le RSC Anderlecht.

Durant ses années de barreau, Maître Mary s’est forgé une réputation d’avocat particulièrement loquace et combatif. Il s’est surtout fait connaître à l’international en tant qu’avocat du terroriste Salah Abdeslam. Me Mary a défendu le principal suspect des attentats de Paris dans le volet belge du procès.

Désormais, Sven Mary défendra donc les intérêts du Sporting d'Anderlecht et de Marc Coucke, et un sacré dossier l'attend déjà.

Le procès concernant le rachat d’Anderlecht

Le dossier judiciaire prioritaire du RSCA porte en effet sur le rachat d’Anderlecht par Marc Coucke. L’entrepreneur a repris le club en 2018 et la vente est désormais contestée devant les tribunaux. Christophe Henrotay, agent ayant fait beaucoup d'affaires avec Anderlecht à l'époque, a déposé une demande de récusation, qui a été acceptée et sera donc étudiée dans les mois à venir. Mary représentera à la fois Coucke et sa société d'investissement Alychlo.



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Pour Sven Mary, c'est un peu un rêve devenu réalité, puisqu'en 2023, l'avocat affirmait qu'il aimerait un jour devenir... président du Sporting d'Anderlecht. À défaut de réaliser cette ambition, il travaillera en étroite collaboration avec Marc Coucke, propriétaire du RSCA, et mettra donc en quelque sorte un pied au sein de la famille Mauve & Blanc.