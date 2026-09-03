"Content du noyau" au Standard, comment Vincent Euvrard va-t-il agencer son attaque ? "On a de la flexibilité"

Comment va s'articuler l'attaque du Standard après le départ de Timothé Nkada et l'arrivée d'Andi Zeqiri ? Sans détour, comme à son habitude, Vincent Euvrard a évoqué le sujet ce jeudi en conférence de presse, deux jours avant la réception de l'Antwerp. Plusieurs options distinctes existent pour le T1 des Rouches, bien mieux fourni que la saison dernière. Il ne s'en cache pas et se dit satisfait du noyau à sa disposition.

Comment va fonctionner l'attaque du Standard sans Timothé Nkada, mais avec Andi Zeqiri ? C'était l'un des points importants de la conférence de presse de Vincent Euvrard ce jeudi, deux jours avant la réception de l'Antwerp dans un stade de Sclessin à huis clos partiel. L'attaquant suisse n'est pas encore prêt pour cette rencontre, mais il pourrait s'avérer bien utile dans les prochaines semaines. "Sa présence dans la boîte et son adresse devant le but sont ses qualités premières."

"Mais il est aussi pas mal dans les connexions et dans le jeu, il peut également partir de loin en contre-attaque comme il l'avait fait lors de son premier match avec le Standard à... Dender, où il était parti de très loin et avait dribblé deux fois Kobe Cools avant de marquer pour donner la victoire au Standard (qui s'était imposé 0-2, ndlr). Une victoire totalement imméritée, évidemment", a ironisé Vincent Euvrard, entraîneur battu ce soir-là sur le banc de Dender.

Retrouver le duo Ayensa - Zeqiri n'est pas la priorité de Vincent Euvrard

Son association avec Dennis Ayensa avait bien fonctionné. "Notre but est de créer un duo qui sera performant. Peu importe si c'est Ayensa - Zeqiri, Ayensa - Nsimba ou Nsimba - Zeqiri. Pour le moment, on fonctionne bien en 4-3-3, mais on pourrait passer en 4-4-2 en cours de match si on cherche à marquer un but, voire en 3-5-2."

"Selon moi, notre meilleur match depuis que je suis arrivé était la saison dernière contre le Club de Bruges, où on avait commencé avec Thomas Henry en pointe, Dennis Ayensa dans un rôle de faux numéro 10 et le duo Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen devant la défense. C'est aussi une solution vers laquelle on pourrait tendre. Mais quel attaquant sera aligné, peu importe."

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Bruny Nsimba monte en puissance

Parmi les choix possibles, Bruny Nsimba devrait rapidement gagner en temps de jeu. "Je n'ai absolument aucun doute concernant ses qualités, même s'il n'était pas très bien monté face au Cercle. Il a montré contre la RAAL ce qu'on pouvait attendre de lui. Un bon point d'appui, une qualité technique pour se retourner et lancer un coéquipier, il peut aussi partir lui-même en profondeur, il est puissant, rapide, peut jouer dos au but, dévier de la tête,...", a énuméré Vincent Euvrard. "C'est un attaquant très complet."



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"S'il est prêt ? Un joueur prêt est un joueur pour lequel il ne faut pas réfléchir concernant son temps de jeu, et ce n'est pas encore le cas. Il n'a pas encore dépassé les soixante minutes, sauf une fois lors d'un match amical contre nos U23. Mais s'il n'a plus de pépins, cela pourrait aller très vite pour lui. En 2024-2025, il a joué 39 matchs avec moi sans blessure. C'est bien la preuve que c'est possible avec lui, mais il faut qu'il trouve son rythme."

Bernard Nguene devrait retourner sur le côté droit, Sylvester Jasper se tient prêt

Dans ses duos, Vincent Euvrard n'a pas cité Bernard Nguene, pourtant auteur d'un bon début de saison, et notamment en pointe. "Je le vois plutôt sur un côté maintenant qu'on a trois attaquants. Mais même si tu joues en 3-5-2, il peut se positionner à l'intérieur du jeu à l'une des deux positions d'attaquant, mais plutôt en dépannage quand Ayensa ou Nsimba ne peuvent pas commencer, comme la semaine dernière. Il s'est bien débrouillé, mais je le pense meilleur sur le côté droit."

Mais si la position d'attaquant de pointe est désormais bien fournie au Standard, c'est également le cas des ailes, où derrière Adnane Abid et Salieu Drammeh peuvent encore évoluer Tobias Mohr et Sylvester Jasper. Le Bulgare n'a plus reçu d'occasion de se montrer depuis son raté de la première journée contre le Cercle, mais est bien disponible.

"C'est un très bon joueur, capable de très bonnes actions individuelles, qui peut marquer et faire marquer. Il est rentré contre le Cercle parce qu'on avait besoin d'un but. Dans les autres matchs, on menait, et on a plutôt fait monter Tobias (Mohr) à gauche pour défendre le score. Mais si on a besoin d'un ouvre-boîte ou d'actions individuelles, il est la personne idéale. Il est un peu victime de mes choix en ce début de saison, mais il travaille bien et sera prêt quand on l'appellera."

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Plus de flexibilité pour Vincent Euvrard et le Standard

Sur le plan offensif, Vincent Euvrard dispose donc de bien plus de choix que la saison dernière et s'en réjouit. "On a déjà montré qu'on était capables de jouer différemment de la saison dernière. Nos recrues nous apportent plus de possibilités au milieu, de qualité technique et de jeu, mais aussi plus d'options sur les côtés grâce à des actions individuelles, et le danger peut également venir de l'axe."

"On a assez de flexibilité en attaque avec de la vitesse, de la technique, de la puissance, la possibilité de jouer avec un ou deux buteurs, etc. Je suis content de la cohésion du groupe et, dans l'ensemble, de ce 8/12."

"Il y a encore des choses à corriger, mais il reste trente matchs à jouer. Je suis satisfait du noyau à ma disposition et je n'aurai pas à passer la soirée sur mon téléphone (en référence à la fin du mercato, ndlr). Le travail a déjà été bouclé", a conclu Vincent Euvrard.