"Il pourrait bientôt jouer" : Vincent Euvrard fait le point sur Andi Zeqiri et l'infirmerie du Standard

Pas de grande surprise dans le noyau du Standard pour affronter l'Antwerp ce samedi soir. Andi Zeqiri n'est pas encore prêt, Bruny Nsimba pourrait entrer en jeu. Dimitri Lavalée est absent, au même titre que Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra et Josué Homawoo.

Fidèle au rendez-vous, Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse deux jours avant la réception de l'Antwerp, ce dimanche à Sclessin dans le cadre de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Le T1 des Rouches a notamment fait le point sur l'infirmerie des Rouches et sur les joueurs qui ne seront pas en mesure de figurer dans le groupe ce samedi, à l'image du nouvel arrivant Andi Zeqiri.

"Il s'est entraîné pour la première fois de manière complète ce jeudi après avoir fait une partie d'entraînement hier. Il avait joué en début de préparation en Pologne, puis beaucoup moins et a connu une semaine difficile avant son transfert. Il a réalisé de bons tests physiques, donc la base est là, mais son rythme de match manque. Il pourrait rapidement jouer 20 ou 30 minutes, mais il n'est pas encore disponible."

Bruny Nsimba est prêt à jouer, Andi Zeqiri pas

Bernard Nguene étant dorénavant considéré davantage comme un ailier depuis le retour de l'attaquant suisse (nous y reviendrons dans un prochain article), Vincent Euvrard pourra compter sur deux attaquants de pointe, avec Dennis Ayensa et Bruny Nsimba.

"Bruny avait bien commencé sa préparation, il a connu une petite rechute contre Dunkerque, puis une deuxième petite avant le match contre Louvain, ce pourquoi il n'avait pas pu jouer ce match. Il était un peu en dessous lors de sa montée contre le Cercle mais il était très bien face à la RAAL. On sent qu'il est en train de toucher son niveau. Il est prêt à jouer entre 30 et 60 minutes."

Pas encore de Dimitri Lavalée, cinq absents au Standard contre l'Antwerp

L'ancien buteur de Dender sera donc bien dans le groupe, à l'inverse de Dimitri Lavalée. "Il ne s'est pas encore entraîné avec le groupe cette semaine, j'espère qu'il reviendra bientôt. Sa réhabilitation au genou a été parfaite, la dernière étape était de jouer 90 minutes. Il l'a fait lors d'un match amical contre nos U23, mais il s'est occasionné une inflammation du tendon d'Achille qui l'écarte encore du groupe. Cela peut être courant d'avoir quelques petits pépins après une longue blessure. On espère l'avoir bientôt."





Cela fera cinq absents, donc, puisque Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra et Josué Homawoo sont encore blessés pour quelques semaines. Vincent Euvrard se satisfait cependant de disposer d'une profondeur de banc différente de la saison dernière, et assure qu'il va passer une soirée "tranquille" en ce jeudi soir de fermeture du mercato. "Sans attendre de surprise", a déclaré le T1 des Rouches.