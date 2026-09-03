Officiel : Anderlecht a enregistré son dernier renfort sur le gong, et gratuitement !

Tard dans la soirée, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de ce qui devrait être son dernier renfort : Thelo Aasgaard. L'international norvégien arrive des Glasgow Rangers et alors qu'on évoquait 6 millions d'euros de montant de transfert, il est finalement prêté avec option d'achat.

Antoine Sibierski a vécu un mercredi particulièrement agité. Le RSC Anderlecht a en effet accueilli trois joueurs : Romeo Amane, transféré du Rapid Vienne contre 6,5 millions d'euros environ, Andrew Omobamidele (défenseur central) prêté par le Racing Strasbourg, et désormais Thelo Aasgaard.

L'officialisation de l'arrivée de ce dernier est tombée tard dans la soirée, mais Anderlecht n'avait pas le choix : le deal devait être complété ce mercredi. Car si le mercato belge se termine bien ce jeudi soir, les clubs européens devaient fournir mercredi 23h59 au plus tard leur liste européenne à l'UEFA.

Thelo Aasgaard arrive en prêt des Rangers

Thelo Aasgaard (24 ans) est donc le probable dernier renfort du Sporting d'Anderlecht cet été, puisque tout joueur qui arriverait ce jeudi devrait attendre une éventuelle qualification pour le tour suivant d'Europa League s'il veut jouer la Coupe d'Europe.

From the North to Neerpede. 🇳🇴🟣⚪️



Thelo Aasgaard strengthens RSC Anderlecht’s midfield on loan until the end of the season, with an option to buy. More on https://t.co/L5MstKvRlI pic.twitter.com/m4p7vLpYno — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 2, 2026

Et le Norvégien est un très joli coup de la part du directeur sportif des Mauve & Blanc. Sous contrat chez les Rangers jusqu'en 2029 et estimé à 2,8 millions d'euros, on pensait initialement qu'Aasgaard débarquerait contre un montant de transfert encore une fois assez élevé. Mais c'est finalement un prêt avec option d'achat qui a été annoncé.



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Les supporters des Rangers ne comprennent pas

Si Romeo Amane était le n°6-8 qu'Anderlecht se cherchait, Thelo Aasgaard a un profil nettement plus offensif, et devrait donc venir surtout concurrencer Lukas Ambros (et laisser moins d'opportunités encore à Mario Stroeykens), même s'il peut aussi évoluer en 8 et même sur l'aile.

Aasgaard est international norvégien, mais est né à Liverpool où il a effectué toute sa formation. Il a ensuite fait ses débuts professionnels avec Wigan Athletic où il a disputé 163 matchs avant de signer à Luton Town, puis aux Rangers. La saison passée, il était un pilier du club écossais, avec 48 matchs pour 8 buts et 5 passes décisives. Suffisant pour aller à la Coupe du Monde 2026, où il a marqué face à la France (il compte 6 buts en 9 caps).

Que Thelo Aasgaard soit prêté au RSC Anderlecht, plutôt que vendu, laisse les supporters des Rangers perplexes, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. La majorité ne comprend pas pourquoi leur club peine tant à vendre ses joueurs, et ne voit pas l'utilité d'un prêt sans obligation d'achat. Anderlecht, de son côté, se frotte les mains, car un joueur d'une telle qualité en prêt, c'est un sacré luxe...

Why are we such a shit fucking club at selling players, meanwhile those cunts across the city are selling a forward that couldn’t hit a barn door at 10 paces for £3m. This club is fucking jinxed with years of failures running the club — Super Ally (@AllySuper1872) September 2, 2026

Du côté d'Anderlecht, le mercato est donc fermé dans le sens des arrivées, sauf pour d'éventuels renforts en U23, les Futures en ayant peut-être besoin au vu de leur début de saison. Mais côté sorties, tout devrait s'accélérer, car plusieurs joueurs, comme Adriano Bertaccini, cherchent encore une solution afin d'aller chercher du temps de jeu.