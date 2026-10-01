Manchester City reconnu coupable : le club de Premier League risque très gros

Manchester City a été reconnu coupable de 114 infractions financières. Le club risque de lourdes sanctions, allant d'un retrait de points à une relégation.

Manchester City traverse une crise qui pourrait bouleverser son avenir. Après plusieurs années d'enquête et une longue procédure, une commission indépendante a reconnu le club coupable de 114 des 115 infractions qui lui étaient reprochées concernant les règles financières du football anglais. Les faits étudiés concernent la période allant de 2009 à 2018, lorsque City s'est installé parmi les plus grandes équipes d'Europe. Une sanction doit être décidée séparément.

Mais que reproche-t-on exactement au club ? Selon The Times et les conclusions publiées par la Premier League, City aurait présenté une situation financière plus favorable qu'elle ne l'était réellement. Certains contrats de sponsoring auraient affiché des sommes supérieures à celles versées par les partenaires. Une partie de l'argent aurait été apportée par Abu Dhabi United Group, propriétaire du club.

Ces pratiques auraient permis à City de dépenser plus tout en donnant l'impression de respecter les règles financières. D'après la Premier League, les montages concernés auraient permis de gonfler les revenus et de réduire les coûts de plus de 900 millions de livres, soit environ 1,05 milliard d'euros. Le club a été reconnu coupable de plusieurs manquements concernant sa coopération durant l'enquête. Et ces pratiques auraient duré plusieurs années.

Manchester City conteste fermement la décision et prépare sa riposte. Dans son communiqué officiel, le club affirme disposer de preuves pour défendre sa position et estime que la commission a commis plusieurs erreurs. City compte utiliser les recours à sa disposition. Pour l'instant, aucune sanction définitive n'a été prononcée : une nouvelle étape de la procédure doit déterminer la punition.



Et c'est la grande question : que risque City ? Une lourde amende et un important retrait de points font partie des possibilités évoquées. Selon L'Équipe, l’hypothèse d'une déduction massive inquiète en interne, puisqu’elle pourrait entraîner une relégation. Une interdiction de recrutement est évoquée dans la presse anglaise. Le prochain verdict sera attendu.