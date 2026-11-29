Une phase impliquant Jeremy Doku a suscité beaucoup la polémique dimanche soir lors du choc entre Arsenal et Manchester City. Le Diable Rouge est tombé au sol en première période après un duel avec Jurriën Timber. Selon Doku, le défenseur néerlandais lui avait tiré les cheveux.

L'incident s'est produit vers la dix-septième minute, loin du ballon. Timber a retenu Doku par derrière, avant que le Belge ne tombe au sol. Doku a immédiatement fait comprendre qu'il estimait que son adversaire était allé trop loin.

La VAR examine un possible tirage de cheveux

La VAR a analysé la phase, mais a finalement décidé de ne pas intervenir. Les ralentis ne permettaient en effet pas de déterminer clairement si Timber avait réellement tiré les cheveux de Doku.

Sur certaines images, le défenseur d'Arsenal semble surtout agripper le maillot du Belge. Sur d'autres, il semble assez clair qu'il tient à la fois le maillot et les cheveux de Doku. L'arbitre vidéo a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour modifier la décision de l'arbitre.

Timber literally grabbed Doku by the hair. Bro should’ve been sent off for that. 😭 #ARSMCI https://t.co/yBONmjEaoe — ℓαɱα૨૨ ƭɦεɓɦα∂ɠµყ (@lamarrRMCF) November 29, 2026

Gary Neville voit un carton rouge

La décision a immédiatement fait débat. Gary Neville, qui commentait la rencontre pour Sky Sports, estimait que Timber aurait dû être expulsé. Selon l'ancien défenseur de Manchester United, le Néerlandais avait bel et bien saisi les cheveux de Doku.



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La Premier League a adapté cette saison ses directives concernant les tirages de cheveux. Un carton rouge est désormais prévu en cas de tirage clair et volontaire, avec une force excessive ou une violence brutale. Pour un contact moins sévère, un carton jaune peut suffire. Dans ce cas-ci, aucune sanction n'a été infligée, car les images n'ont pas permis de trancher. Le débat autour de cette phase est toutefois loin d'être terminé.