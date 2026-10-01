Thibaut Courtois a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Tout le monde est impressionné par sa vitesse"

Thibaut Courtois a fait son choix pour le Ballon d'Or. Selon lui, c'est son coéquipier au Real Madrid, Kylian Mbappé, qui devrait remporter la récompense individuelle. Le gardien des Merengue est impressionné par le buteur français.

Thibaut Courtois profite actuellement de la trêve internationale pour avoir un planning moins chargé. Le portier du Real Madrid poursuit malgré tout les séances d'entraînement avec son club. Il s'est aussi exprimé au micro du média espagnol Onda Cero. Il a alors été interrogé sur le fameux Ballon d'Or, qui fait beaucoup débat cette année.

Kylian Mbappé mérite de remporter le Ballon d'Or selon Thibaut Courtois

La récompense individuelle sera remise le 26 octobre prochain à Londres, au London Palladium Theatre. Thibaut Courtois pense que Kylian Mbappé mérite de le remporter : "Le Ballon d’Or pour moi devrait être pour Kylian Mbappé. Parce que je pense que quand tu vois Kylian jouer sur un terrain, ce qu’il fait… J’en parle avec des joueurs d’ici ou de la sélection et tout le monde est impressionné par sa vitesse. Il passe parfois les joueurs comme s’ils n’étaient pas là, il dribble grâce à sa vitesse et c’est impressionnant. Évidemment, ses buts viennent aussi s’ajouter à tout cela."

"Mais chaque personne qui vote a sa propre façon de penser et son propre raisonnement", a-t-il souligné. "Pour moi, le Ballon d’Or doit récompenser celui qui a été le meilleur joueur de l’année, pas forcément celui dont l’équipe a remporté le plus de trophées. Le PSG a gagné la Ligue des champions, l’Espagne a gagné la Coupe du monde… Mais si on suit uniquement cette logique, Carvajal aurait peut-être dû gagner le Ballon d’Or il y a deux ans, parce qu’il avait lui aussi réalisé une saison extraordinaire."

Pour Thibaut Courtois, le grand gagnant ne doit pas forcément être celui qui a remporté le plus de trophées collectifs : "Pour moi, ce n’est donc pas forcément celui qui gagne le plus de trophées qui doit l’emporter. Cela peut aussi être un joueur qui inscrit 100 buts et qui, même s’il n’a rien gagné, a été le meilleur joueur."