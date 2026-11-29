Thibaut Courtois n'a pas pu empêcher le Real Madrid de s'incliner au Bernabeu contre le modeste Deportivo Alavès ce samedi soir. Les "Merengue" voit leur série de dix succès consécutifs, toutes compétitions confondues, s'arrêter à un moment inattendu.

Les socios présents dans les travées du Santiago Bernabéu ont vécu une soirée particulièrement frustrante ce samedi soir. Après dix victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Real Madrid a vu sa belle série prendre fin face au Deportivo Alavés (1-2), lors de la 14e journée de Liga. Une défaite à domicile qui laisse des traces, tant les Madrilènes ont manqué de réalisme et de solidité défensive. Pour Thibaut Courtois, la soirée a également été compliquée.

🎅 | Dean Huijsen deelt nu al cadeautjes uit. 😶‍🌫️🎁 #RealMadridAlavés https://t.co/LACBF1p0yE — DAZN België (@DAZN_BENL) November 28, 2026

Abandonné par sa défense

Celui qui reste normalement le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens diaboliques a dû aller chercher le ballon à deux reprises au fond de ses filets, sans avoir été particulièrement sollicité. Sur l'ouverture du score de Toni Martínez à la 22e minute, il a été pris à contre-pied par l'attaquant espagnol, qui a profité d'une erreur défensive de Dean Huijsen pour se présenter devant lui et le contourner. À l'heure de jeu, Ángel Pérez a ensuite doublé la mise après avoir pris le meilleur sur la défense madrilène et éliminé le portier belge.

Un seul arrêt

Si le Diable rouge n'a pas été irréprochable sur l'ensemble de la rencontre, il n'a pas non plus été le principal responsable de cette défaite. La défense madrilène, et notamment Dean Huijsen, a montré de sérieuses lacunes, laissant trop souvent son gardien exposé. Thibaut Courtois n'a d'ailleurs réalisé qu'un seul arrêt sur les trois tirs cadrés adverses. Une soirée frustrante pour le Belge, habitué à jouer les sauveurs dans les moments difficiles.

Malgré la réduction du score de Kylian Mbappé à la 69e minute, le Real n'est jamais parvenu à recoller. Les Madrilènes ont pourtant poussé jusqu'au bout, mais se sont heurtés à une défense basque bien organisée. L'expulsion de Jude Bellingham à la 88e minute, après intervention de la VAR, a encore compliqué leur tâche.





Troisième de Liga

Cette défaite met donc un terme à une série de dix succès consécutifs et constitue un premier revers à domicile cette saison. Le Real Madrid reste troisième de Liga, derrière l'Atlético de Madrid, tandis que le FC Barcelone pourrait creuser l'écart en tête. Les hommes de José Mourinho devront rapidement réagir, avec un déplacement à la Real Sociedad, un autre club basque, prévu le 2 décembre. En espérant que San Sebastian leur réussisse mieux que la venue des hommes de Vitoria-Gasteiz.