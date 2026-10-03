Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les adieux d'une légende : Edin Dzeko a joué son dernier match avec la Bosnie-Herzégovine
Photo: © photonews
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La Bosnie-Herzégovine a dit adieu au plus grand joueur de son histoire ce vendredi. Edin Dzeko, recordman de buts en sélection, a disputé son dernier match en équipe nationale face à la Suède. Le public lui a réservé un hommage digne de ce nom.

À 40 ans, Edin Dzeko a finalement décidé de prendre congé de l'équipe nationale bosnienne, quelques mois après avoir participé à la première Coupe du Monde de l'histoire du pays. Le capitaine et meilleur buteur de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine (73 buts) a disputé son dernier match avec sa sélection, ce vendredi face à la Suède.

Les adieux d'une légende du football bosnien 

Zenica, ville où la Bosnie a éliminé l'Italie plus tôt cette année et décroché sa qualification pour le Mondial, était à nouveau en feu pour rendre hommage à Edin Dzeko. À la 11e minute, correspondant à son numéro, le public bosnien a été créatif : les fumigènes et la pyrotechnie étant interdits par l'UEFA, c'est depuis un bâtiment d'habitations situé derrière le stade que des feux d'artifice et de bengale ont été tirés.

Malheureusement pour Dzeko, il n'est pas parvenu à inscrire son 74e but en sélection ce vendredi et à vivre les adieux parfaits. L'attaquant de Schalke 04 a pourtant bien fait trembler les filets dans les arrêts de jeu de la première période, mais son but a été annulé, le ballon étant sorti des limites du jeu.


Edin Dzeko est ensuite sorti sous une ovation à la 63e minute de jeu. Après ces adieux au public bosnien, il y a fort à parier qu'il prenne congé du football en juin prochain, après une ultime saison à Schalke 04. 

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