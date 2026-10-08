Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS
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Le Sénégal et le Maroc s'affrontent ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour savoir qui remportera la Coupe d'Afrique des Nations.

Le Sénégal a soulevé la Coupe d'Afrique des nations en janvier dernier, mais le Maroc a depuis été déclaré vainqueur sur tapis vert. Ce jeudi 8 octobre, les deux pays se retrouvent à Lausanne, en Suisse, pour défendre leur position devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Une audience qui pourrait peser dans l'attribution définitive du trophée.

Au Maroc, les médias suivent le dossier de très près. Le site Le 360 Sport a consacré un long article à cette bataille juridique, en comparant les deux fédérations aux personnages d'une fable de La Fontaine. Les Marocains estiment que le règlement leur donne raison. Du côté sénégalais, la presse attend beaucoup de cette audience, même si aucune décision immédiate n'est annoncée.

Une finale renversée sur tapis vert

Lors de la finale du 18 janvier à Rabat, l'arbitre siffle un penalty pour le Maroc dans le temps additionnel et le score était de 0-0. Cette décision provoque la colère des Sénégalais, qui quittent le terrain pendant une quinzaine de minutes. Ils reviennent jouer, Brahim Diaz manque (tentative de panenka) son penalty et Pape Gueye offre la victoire au Sénégal en prolongation 1-0.

Le Sénégal et le Maroc défendent leurs arguments devant le TAS

Le 17 mars, après un appel marocain, la CAF décide d'attribuer une victoire 3-0 au Maroc. Le Sénégal refuse cette sanction et saisit le TAS quelques jours plus tard. Les Marocains s'appuient sur les articles 82 et 84 du règlement, qui prévoient des sanctions lorsqu'une équipe abandonne le terrain. Les Sénégalais rappellent que l'arbitre avait autorisé la reprise du match et validé son résultat.

Un verdict très attendu, mais pas immédiat


Ce jeudi, trois arbitres du TAS écouteront les arguments des deux fédérations et de la CAF à huis clos. Les débats devraient s'achever dans l'après-midi, mais le verdict pourrait se faire attendre.

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