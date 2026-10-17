(Télé)spectateur attentif de Mons - Charleroi : la nouvelle vie de Jérémy Perbet, bien loin du Hainaut

Demain, le Sporting Charleroi et le RAEC Mons croiseront le fer en Coupe de Belgique. Un choc wallon qui fleure bon la nostalgie et qui convoque forcément quelques noms du passé.

Après avoir joué contre les U23 de Charleroi en D1 FFA cette saison, Mons rencontre cette fois l'équipe A du Sporting dans un match à enjeu, ce seizième de finale de Coupe de Belgique.

Réaménagement de la T4 et de la salle de presse, grand nettoyage des tribunes et du stade, adaptation des panneaux publicitaires : le Tondreau met les petits plats dans les grands.

Plusieurs petites histoires dans la grande

Ces derniers jours, Mons a tourné plusieurs vidéos avec des joueurs qui ont laissé leur empreinte dans les deux clubs. Outre Loris Brogno, actif chez les Dragons et dont le patronyme résonnera toujours dans le Pays Noir, d'autres joueurs sont dans le cas ces dernières années.

On pense notamment à Cédric Berthelin, aujourd'hui entraîneur des gardiens à Lens. Ou à Christophe Diandy, qui a carrément directement quitté le Tondreau pour le Mambourg en 2014. Le milieu de terrain sénégalais est aujourd'hui retraité après une dernière pige à Tertre-Hautrage.

Jérémy Perbet regardera le match depuis l'Espagne

Et puis, il y a eu Jérémy Perbet. Auteur de plus de 200 buts en Belgique, l'attaquant français a eu 1000 vies chez nous. De la révélation à Tubize jusqu'aux dernières piges au RFC Liège, Winkel Sport et au Stade Brainois. En passant par son éphémère aventure au Club de Bruges. Et bien sûr ses passages à Charleroi et à Mons.



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'Perbut' s'est fait adopter par les deux publics. Contacté par les Dragons, il a encore répété combien l'aspect familial de ces deux environnements hennuyers l'avait aidé à bien se sentir.

Et maintenant, que devient-il ? L'ancien goleador de Pro League est aujourd'hui retraité. Il coule des jours heureux à Marbella. Mais le football n'est jamais bien loin : il y entraîne d'ailleurs une équipe de jeunes. Ce soir, il sera forcément un spectateur attentif des retrouvailles entre ses deux anciens clubs. Avec un but de renard des surfaces pour lui rendre hommage ?