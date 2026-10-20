Un ancien Diable Rouge fraîchement retraité donnera le coup d'envoi de Genk-Standard dimanche

Le KRC Genk réserve une belle surprise à ses supporters à l'occasion de la réception du Standard dimanche prochain. Deux figures bien connues du club feront leur retour à la Cegeka Arena. Il s'agit de Mike Origi et de son fils Divock, tous deux étroitement liés à l'histoire du club limbourgeois. Les deux anciens footballeurs donneront ensemble le coup d'envoi symbolique de la rencontre face au Standard ce dimanche.

Le club souhaite rendre hommage à deux hommes qui ont marqué son histoire et qui possèdent de profondes attaches avec les Blauw en Wit. Mike Origi faisait notamment partie de l'équipe qui avait remporté le tout premier titre de champion de Belgique de l'histoire du club en 1999.

Son fils Divock entretient également un lien particulier avec le Racing Genk. L'ancien Diable Rouge y a effectué une partie de sa formation avant de poursuivre sa carrière à l'étranger.

C'est surtout à Liverpool qu'il a marqué les esprits, notamment grâce à ses buts importants en Ligue des champions. En 2019, il avait d'ailleurs remporté la prestigieuse compétition avec le club anglais.

Une occasion unique pour les supporters du KRC Genk

Le KRC Genk souhaite également faire profiter ses supporters de cette visite particulière. Deux membres du programme Blauw Wit auront l'occasion de rencontrer personnellement Mike et Divock Origi après la rencontre, au Café Pierre. Cette rencontre sera organisée en présence de Pierre Denier, véritable légende du club.

Sur le plan sportif, Genk espère poursuivre sa bonne série. Après ses victoires contre le KV Courtrai et Virton, le club limbourgeois visera un troisième succès consécutif ce dimanche face au Standard.





Avec la présence de Mike et Divock Origi, cette rencontre aura donc une saveur encore plus particulière pour les supporters genkois.