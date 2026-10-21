Comment Wouter Vandenhaute aurait pu devenir un nouvel homme fort...du Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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Comment Wouter Vandenhaute aurait pu devenir un nouvel homme fort...du Standard
Photo: © photonews

Wouter Vandenhaute est désormais l'un des nouveaux hommes forts de l'Antwerp en compagnie de Toby Alderweireld. Il aurait pourtant pu entrer dans le capital...du Standard.

Un an après son départ d'Anderlecht, Wouter Vandenhaute a repris du service dans le football. L'ancien président du Sporting s'est associé à Toby Alderweireld pour reprendre l'Antwerp à Paul Gheysens.

La tentation liégeoise

A son arrivée, une bonne partie du public anversois a manifesté une certaine hostilité, se méfiant de son arrivée à cause de sa période au Lotto Park. Une animosité qui aurait été bien plus forte encore au Standard.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Vandenhaute a été approché par un autre nom bien connu du football belge : Luciano D'Onofrio. L'idée ? Là aussi un partenariat pour investir, et tenter d'acquérir des parts du club liégeois.

Vandenhaute focalisé sur l'Antwerp

Mais Wouter Vandenhaute pensait déjà à la reprise de l'Antwerp et a donc poliment décliné l'invitation. Il travaillait même à y faire signer Axel Witsel, en vain.

Loin de la lumière des projecteurs, Luciano D'Onofrio continue donc à opérer en coulisses. La recherche de nouveaux investisseurs au Standard semble un terreau fertile, mais trouver le bon partenaire pour passer le cap n'est pas toujours chose aisée.

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