L'Union, le Standard, la RAAL, Charleroi et Rochefort fixés : le calendrier de la Coupe est connu !

La Pro League a communiqué les horaires exacts des huitièmes de finale de la Croky Cup. Les huit rencontres restantes se disputeront du vendredi 4 au dimanche 6 décembre. Plusieurs belles affiches sont au programme.

La Coupe débutera en force avec deux de ses grands favoris le vendredi soir. Le Club de Bruges recevra Beveren à 20h30 au Jan Breydelstadion. Une demi-heure plus tard, à 21 heures, le tenant du titre, l'Union Saint-Gilloise, accueillera Westerlo.

Quatre matchs samedi

Quatre confrontations sont au programme le samedi 5 décembre. À 17h30, le Sporting de Charleroi recevra Saint-Trond, tandis que Zulte Waregem affrontera le Cercle de Bruges au même moment.

Deux duels intéressants suivront à 20h45. La RAAL accueillera le Standard pour un nouveau choc wallon. Le Beerschot, qui a créé la surprise au tour précédent en éliminant Anderlecht, recevra Genk au Kiel.

De volgende afspraken zijn gemaakt. On se retrouve en Croky Cup! 📅 #CrokyCup https://t.co/vVUce2z1uZ — Pro League (@ProLeagueBE) October 21, 2026

L'Antwerp clôturera le week-end

Dimanche après-midi, le 6 décembre, l'Union Rochefortoise sera de nouveau en action. Les protégés du Parc des Roches, auteurs d'un immense exploit en éliminant La Gantoise, recevront Malines à 13h30.



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Les huitièmes de finale se termineront dimanche soir avec la rencontre entre l'Antwerp et Louvain. Cette confrontation débutera à 18h30 au Bosuil. Comme les seizièmes de finale, ce tour de Coupe se jouera entièrement durant le week-end. Les huit vainqueurs se qualifieront pour les quarts de finale.