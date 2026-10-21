L'Union, le Standard, la RAAL, Charleroi et Rochefort fixés : le calendrier de la Coupe est connu !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
L'Union, le Standard, la RAAL, Charleroi et Rochefort fixés : le calendrier de la Coupe est connu !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Pro League a communiqué les horaires exacts des huitièmes de finale de la Croky Cup. Les huit rencontres restantes se disputeront du vendredi 4 au dimanche 6 décembre. Plusieurs belles affiches sont au programme.

La Coupe débutera en force avec deux de ses grands favoris le vendredi soir. Le Club de Bruges recevra Beveren à 20h30 au Jan Breydelstadion. Une demi-heure plus tard, à 21 heures, le tenant du titre, l'Union Saint-Gilloise, accueillera Westerlo.

Quatre matchs samedi

Quatre confrontations sont au programme le samedi 5 décembre. À 17h30, le Sporting de Charleroi recevra Saint-Trond, tandis que Zulte Waregem affrontera le Cercle de Bruges au même moment.

Deux duels intéressants suivront à 20h45. La RAAL accueillera le Standard pour un nouveau choc wallon. Le Beerschot, qui a créé la surprise au tour précédent en éliminant Anderlecht, recevra Genk au Kiel.

L'Antwerp clôturera le week-end

Dimanche après-midi, le 6 décembre, l'Union Rochefortoise sera de nouveau en action. Les protégés du Parc des Roches, auteurs d'un immense exploit en éliminant La Gantoise, recevront Malines à 13h30. 

Lire aussi… Un coup de fil pour aider l'adversaire européen d'un club belge ? "Il y a déjà longtemps"

Les huitièmes de finale se termineront dimanche soir avec la rencontre entre l'Antwerp et Louvain. Cette confrontation débutera à 18h30 au Bosuil. Comme les seizièmes de finale, ce tour de Coupe se jouera entièrement durant le week-end. Les huit vainqueurs se qualifieront pour les quarts de finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Antwerp
Charleroi

Plus de news

Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

Qui pour arbitrer Gand-Anderlecht et Genk-Standard ? Voici les arbitres de la 9e journée de Pro League

18:00
L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne

L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne

22:40
2
Reconversion toute trouvée ? Comment Van den Kerkhof a participé à la plus grosse vente de l'été carolo

Reconversion toute trouvée ? Comment Van den Kerkhof a participé à la plus grosse vente de l'été carolo

13:20
La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons

La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons

12:35
2
Un coup de fil pour aider l'adversaire européen d'un club belge ? "Il y a déjà longtemps"

Un coup de fil pour aider l'adversaire européen d'un club belge ? "Il y a déjà longtemps"

11:00
Un peu plus de sérénité à Anderlecht ? Le retour qui fera beaucoup de bien à l'équipe

Un peu plus de sérénité à Anderlecht ? Le retour qui fera beaucoup de bien à l'équipe

14:00
À quelques heures du choc contre Arsenal : la nouvelle que tout le Bayern attendait pour Vincent Kompany

À quelques heures du choc contre Arsenal : la nouvelle que tout le Bayern attendait pour Vincent Kompany

13:40
Comment Wouter Vandenhaute aurait pu devenir un nouvel homme fort...du Standard

Comment Wouter Vandenhaute aurait pu devenir un nouvel homme fort...du Standard

07:30
Quatre matchs de suspension pour son coup de sang du week-end : d'ores et déjà absent contre Anderlecht

Quatre matchs de suspension pour son coup de sang du week-end : d'ores et déjà absent contre Anderlecht

13:00
"Le reste, c'est privé" : la discussion inattendue initiée par Romelu Lukaku au coup de sifflet final

"Le reste, c'est privé" : la discussion inattendue initiée par Romelu Lukaku au coup de sifflet final

12:20
Zeno Debast à nouveau blessé avec le Sporting Portugal : son entraîneur prend la parole

Zeno Debast à nouveau blessé avec le Sporting Portugal : son entraîneur prend la parole

12:00
"Ils m'ont même fait visiter la ville" : l'une des priorités d'Anderlecht revient sur son transfert avorté

"Ils m'ont même fait visiter la ville" : l'une des priorités d'Anderlecht revient sur son transfert avorté

11:40
Même Courtois doit s'incliner : Mike Penders bat un record historique à Chelsea

Même Courtois doit s'incliner : Mike Penders bat un record historique à Chelsea

11:20
Feu vert d'Ivan Leko : un ancien espoir d'Anderlecht dans le groupe de Bruges contre Lens

Feu vert d'Ivan Leko : un ancien espoir d'Anderlecht dans le groupe de Bruges contre Lens

09:30
Il avait même été capitaine : un ancien espoir du Standard lance sa saison chez les Francs Borains

Il avait même été capitaine : un ancien espoir du Standard lance sa saison chez les Francs Borains

08:30
"RSCA Files" : les révélations en coulisses sur la chute d'Anderlecht depuis dix ans Interview

"RSCA Files" : les révélations en coulisses sur la chute d'Anderlecht depuis dix ans

10:30
"Je pensais arrêter" : viré du groupe WhatsApp, Thibaut Courtois à coeur ouvert sur les Diables

"Je pensais arrêter" : viré du groupe WhatsApp, Thibaut Courtois à coeur ouvert sur les Diables

10:00
Après toutes les tensions, Massimiliano Allegri envoie un message marquant concernant Kevin De Bruyne

Après toutes les tensions, Massimiliano Allegri envoie un message marquant concernant Kevin De Bruyne

09:00
Grosse polémique en Espagne : Mourinho et les supporters s'en mêlent, la tension monte encore d'un cran

Grosse polémique en Espagne : Mourinho et les supporters s'en mêlent, la tension monte encore d'un cran

08:00
Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons

Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons

20:30
1
"On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

"On a regardé leurs forces" : Lens a bien étudié le Club de Bruges

23:00
Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi"

Toby Alderweireld avait été confronté à une dure réalité : "Ce n'était pas pour moi"

07:00
📷 "Je souris pour toi" : Diego Moreira se moque gentiment d'un coéquipier

📷 "Je souris pour toi" : Diego Moreira se moque gentiment d'un coéquipier

06:30
Un ancien Diable Rouge fraîchement retraité donnera le coup d'envoi de Genk-Standard dimanche

Un ancien Diable Rouge fraîchement retraité donnera le coup d'envoi de Genk-Standard dimanche

19:00
Festival de buts en Ligue des champions : le PSG fait tomber Barcelone, De Bruyne décisif avec Naples

Festival de buts en Ligue des champions : le PSG fait tomber Barcelone, De Bruyne décisif avec Naples

23:16
"Même un aveugle voit la différence" : Hein Vanhaezebrouck dézingue un choix de Rik De Mil contre Rochefort

"Même un aveugle voit la différence" : Hein Vanhaezebrouck dézingue un choix de Rik De Mil contre Rochefort

22:20
"On ne va pas les dénigrer" : Lens prend le Club de Bruges très au sérieux

"On ne va pas les dénigrer" : Lens prend le Club de Bruges très au sérieux

20:40
🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville

🎥 "Le meilleur joueur du monde" : Thomas Meunier impressionné par une action de Julien Duranville

22:00
"Il a laissé tomber l'équipe" : Erik ten Hag vide son sac à propos de Cristiano Ronaldo

"Il a laissé tomber l'équipe" : Erik ten Hag vide son sac à propos de Cristiano Ronaldo

21:30
Gros coup dur pour le Standard en vue ? Un cadre des Rouches incertain face à Genk

Gros coup dur pour le Standard en vue ? Un cadre des Rouches incertain face à Genk

17:00
Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague

Romelu Lukaku n'a pas su faire la différence : Fenerbahçe tenu en échec par le Slavia Prague

21:00
"Vincent nous manque" : l'adjoint de Kompany explique comment le Bayern gère son absence

"Vincent nous manque" : l'adjoint de Kompany explique comment le Bayern gère son absence

20:20
Youri Tielemans impressionne à Manchester United : Michael Carrick encense le Diable Rouge

Youri Tielemans impressionne à Manchester United : Michael Carrick encense le Diable Rouge

20:00
Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos

Le futur adversaire de La Gantoise en Europe limoge son entraîneur à deux jours d'affronter les Buffalos

19:40
"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

"Il a très bien joué" : l'entraîneur de l'OL ravi du retour de Julien Duranville

19:20
"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool, mais..." : Ivan Leko se méfie de Lens

"Le nom semble moins prestigieux que celui de l'Inter ou de Liverpool, mais..." : Ivan Leko se méfie de Lens

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Sandirap77 Sandirap77 a propos de Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons den strep den strep a propos de L'Union devance le Club de Bruges dans un classement révélateur, Anderlecht à la traîne Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Hein Vanhaezebrouck s'en prend à un transfert d'Anderlecht : "Un mauvais choix" Pogi Pogi a propos de Les mêmes critiques qu'à Anderlecht : Thorgan Hazard n'échappe pas aux reproches en France 051961rouche 051961rouche a propos de Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe" den strep den strep a propos de Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé den strep den strep a propos de Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique den strep den strep a propos de Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas" Union 60 Union 60 a propos de Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved