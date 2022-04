Pas de premier titre depuis 2017 pour Anderlecht : La Gantoise s'impose aux tirs au but en Coupe de Belgique!

Il aura fallu attendre 120 minutes et une séance de tirs au but tendue pour que le verdict tombe : La Gantoise remporte la Croky Cup pour la première fois depuis 2010!

Après deux finales consécutives à huis-clos, dont l'année passée un Standard-Genk de triste mémoire par températures négatives, revoilà la fête au Stade Roi Baudouin. Et quelle fête : si les supporters gantois sont venus en nombre, ce sont surtout les Mauves qui mettent le feu. C'est bien simple, on ne se rappelle pas d'une telle ambiance au Heysel, y compris pour les Diables Rouges. Avec un beau soleil au rendez-vous, tout est là pour faire la publicité du football belge.

© photonews

Anderlecht au ballon, Gand au canon

Alors que Vadis Odjidja fait son retour dans le onze, c'est Laurent Depoître qui doit lui déclarer forfait après l'échauffement, remplacé par Bezus. Côté RSCA, pas d'Ashimeru mais bien Sergio Gomez et Yari Verschaeren. Pourtant, c'est La Gantoise qui va prendre les débats en main en début de match : Hendrik Van Crombrugge doit s'employer sur une tête de Ngadeu (5e), et les Buffalos multiplient les corners dans les dix premières minutes.

© photonews

La possession passera ensuite à Anderlecht : Murillo est bien servi dans le rectangle et tente de trouver Verschaeren (11e), puis Lior Refaelov qui tente une retournée (13e). La précision fait défaut et Gand, plus propre en reconversion, fait trembler la barre : Roman Bezus est trouvé par Vadis, mais est gêné par Van Crombrugge. L'Ukrainien, cependant, était hors-jeu. Tissoudali mettra ensuite dans le vent Magallan avant de frapper de peu à côté (23e).

Face à un duo Kouame-Zirkzee inexistant, Anderlecht doit tenter de passer par les flancs ; un centre de Gomez trouve Verschaeren qui reprend de volée, sur Davy Roef (28e). Kristoffer Olsson, encore une fois, déçoit et l'entrejeu gantois prend progressivement le dessus. Vadis Odjidja, profitant d'une passe suicidaire de Magallan dans l'axe, envoie une frappe tendue qui frôle le poteau droit de Van Crombrugge (37e). Le gardien bruxellois peut ensuite souffler quand un goal de Bezus est annulé pour un hors-jeu logique (40e). Gand termine sur un temps fort, profitant des nombreuses passes ratées adverses.

Une seconde période sans grand rythme

Dès le retour du vestiaire, on constate qu'Anderlecht a besoin de sang frais : La Gantoise est remontée pour prendre son adversaire à la gorge, Vadis passe encore tout près du but d'une frappe de seconde ligne que Van Crombrugge doit repousser (49e). Peu avant l'heure de jeu, Kompany en a assez vu et sort Zirkzee, Verschaeren et Olsson pour Raman, Amuzu et Ashimeru, revenu de blessure.

Malgré ces entrées, le niveau technique baisse en même temps que les équipes semblent tirer la langue. Tissoudali et Vadis, notamment, ne semblent pas à 100% ... et Majeed Ashimeru doit déjà sortir à la 74e. Visiblement, il y avait une raison pour que le Ghanéen ne débute pas le match. Alors que le dernier quart d'heure se déroule, plus personne ne semble décidé à prendre des risques. L'ennui s'installe, vaguement brisé par une frappe de Tissoudali (84e)... puis par l'action symbolique d'un militant écologiste, venu s'attacher au poteau de Van Crombrugge avec un t-shirt "No soccer on a dead planet". L'homme ne devrait de toute façon plus voir de football au stade de sitôt.

Sans surprise, on se dirige donc vers des prolongations ... qui démarrent tambour battant : Nurio Fortuna passe tout près du 1-0, et Anouar Aït El-Hadj part ensuite à toute vitesse dans l'autre zone mais voit la défense de Gand revenir de justesse. Les crampes se font sentir, des deux côtés, mais Christian Kouamé parvient encore à se démarquer... avant d'envoyer sa reprise largement au-dessus (99e).

La tension monte de plusieurs crans au fil des minutes, l'ambiance se réchauffe elle aussi. À la 109e minute, le RSC Anderlecht obtient un excellent coup-franc à l'entrée du rectangle mais Francis Amuzu, peu en vue depuis son entrée, l'envoie immédiatement dans le mur. En termes de football, c'est le néant depuis bien longtemps, même s'il faut aussi souligner la prestation défensive très solide des axes centraux, qu'il s'agisse de Ngadeu et Okumu d'un côté ou de Hoedt et même Magallan de l'autre. La recette pour qu'un choc accouche d'une souris, et d'une séance de tirs au but... malgré une dernière gigantesque alerte à la 117e, quand Lemajic voit son envoi trouver la latte.

Davy Roef héros, Murillo à terre

C'est donc aux tirs au but que se décidera cette Coupe de Belgique. Les envois se succèdent avec précision, Julien De Sart et Sergio Gomez ouvrant respectivement le bal pour leur équipe. Marco Kana, qui envoie le troisième penalty anderlechtois, se permet même d'haranguer son public. Pas de quoi perturber Darko Lemajic, qui transforme tranquillement... avant que Josh Cullen se loupe devant Davy Roef. C'est finalement le roc Michael Ngadeu qui a le titre au bout du pied... mais Van Crombrugge s'envole magistralement. Pour rien : Amir Murillo tire son penalty avec nonchalance, et Davy Roef part du bon côté. La 10e Coupe du RSCA, ce ne sera pas pour tout de suite. La Gantoise a pris la plus belle revanche possible après avoir manqué le top 4, et soulève la 4e Coupe de Belgique de son histoire, la première depuis 2010 !