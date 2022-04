Vincent Kompany analyse l'échec d'Anderlecht : "Physiquement, on passait au-dessus"

Anderlecht n'est pas parvenu à prendre l'ascendant sur La Gantoise au fil de la rencontre. Pourtant, on sentait les Buffalos au bout du rouleau.

Alors qu'on annonçait une rencontre entre deux des équipes les plus joueuses de notre championnat, c'est finalement à une finale bien terne que nous avons eu droit en ce lundi de Pâques. Anderlecht, notamment, n'a jamais ressemblé à l'équipe dominante de ces derniers mois. "Nous avons peut-être manqué un peu d'expérience, de la connaissance de ce qu'est une finale. Et en effet, individuellement, nous n'étions pas à notre meilleur niveau", regrette Vincent Kompany, qui regrette surtout que le RSCA n'ait pas su profiter d'un meilleur état physique que son adversaire.

Une finale décevante

"Pendant 120 minutes, tu sais que tu n'auras pas tout ton groupe à fond. Mais dans ces prolongations, nous avions plus de fraîcheur qu'eux", estime le coach anderlechtois. "Nous n'avons pas réussi à profiter de ça. La qualité au ballon n'était pas là. Cela dit, le déroulement de cette finale, c'est une physionomie que je connais : deux équipes qui ne sont pas à leur meilleur niveau, qui ne couvrent pas les espaces comme habituellement", ajoute Kompany.

"Puis, dans les prolongations, nous passions au-dessus d'eux physiquement, sans en profiter. Les penalties, ensuite, on sait ce que c'est. À un ou deux détails près, vous me disiez que c'était formidable et j'arrivais ici avec du champagne, c'est comme ça".