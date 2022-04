Après la victoire en finale de la Coupe, l'on parle beaucoup d'une prolongation d'HVH à La Gantoise.

Comme cela avait évoqué avec lui en conférence de presse après la victoire en finale de Coupe de Belgique face à Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck a son contrat qui expire le 30 juin avec La Gantoise.

Questionné par Het Laatste Nieuws, le dirigeant du club Michel Louwagie a en tout cas affirmé son intention et son optimisme en vue d'une prolongation du coach.

"Est-ce que Hein sera encore entraîneur l'année prochaine ? Bonne question, il ne serait pas sage de faire des déclarations à ce sujet dans les médias maintenant. J'aurai certainement des conversations avec lui dans les jours et les semaines à venir, que ce soit clair. J'ai le sentiment que nous continuerons à travailler ensemble l'année prochaine. Mais encore une fois, c'est un sentiment, pas un accord. Il y a une alchimie entre Hein et moi. Je me sens calme et il se sent bien dans la façon dont le travail est fait. Hein est chez lui ici, Hein sait ce que nous pouvons faire pour lui."