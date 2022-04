Quel futur pour Vanhaezebrouck?: "Ce n'est peut-être pas la direction qui va prendre la décision"

A ce jour, Hein Vanhaezebrouck est toujours sans club après le 30 juin.

C'est une question qui se pose depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois, du côté de La Gantoise: est-ce que Hein Vanhaezebrouck va prolonger son contrat et rester entraîneur des Buffalos. Après la victoire de ce lundi contre Anderlecht, nous lui avons demandé simplement: "Est-ce qu'un club peut se séparer d'un entraîneur qui a gagné une coupe?"

"Ha... pour la prolongation tout est possible, mais ça ne dépend pas toujours des personnes qui décident", a déclaré l'entraîneur gantois. Du coup, nous lui avons demandé: "Est-ce qu'un entraineur qui gagne la coupe peut ne pas vouloir prolonger avec son club?"

"C'est une question bien différente. On verra, c'est une décision à prendre. Est-ce que je peux encore aller plus loin avec La Gantoise? Et les saisons qui suivent? Il faut aussi regarder d'où on vient, je vis avec la réalité..."

L'avenir du coach "à miracle" de Gand est donc en suspens.... de par sa volonté ou par celle de ses dirigeants. La vérité doit certainement se trouver entre les deux.