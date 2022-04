Répartition des tickets européens: ce qu'il faut savoir

La victoire de La Gantoise en Coupe de Belgique ce lundi redistribue un peu les places européennes.

La Gantoise a donc non seulement remporté la Coupe de Belgique ce lundi, mais s'est aussi assuré un automne européen puisque les Buffalos disputeront les barrages de l'Europa League et seront, en cas d'élimination, reversés dans les poules de l'Europa Conference League.

Mais qu'en est-il des autres tickets européens? Nous faisons le point position par position:

- Le champion de Belgique ira en poules de la Ligue des champions.

- Le vice-champion ira au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. En cas de défaite, il sera reversé dans les poules de l'Europa League.

- La Gantoise ira, quoi qu’il arrive, en barrages de l’Europa League. En cas de victoire, elle ira en poules de l’Europa League. En cas de défaite, elle ira en poules de la Conférence League.

- Le 3e du championnat ira au 3e tour préliminaire de la Conférence League.

- Enfin, le vainqueur du barrage entre le 4e des Champions Playoffs et le vainqueur des European Playoffs ira au 2e tour de la Conférence League. À noter que si La Gantoise gagne les European Playoffs, il n’y aura pas de barrage, le 4e des Champions Playoffs allant alors directement au 2e tour préliminaire de la Conferénce League. A noter aussi que si l'Union termine à la 4ème place, il n'y aura pas non plus de barrage puisqu'en terminant à la première place de la saison régulière, les hommes de Felice Mazzù se sont qualifiés au "pire" pour le 2ème tour de la Conference League.

Le décor est désormais planté, aux équipes de jouer.