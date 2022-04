Davy Roef, la revanche silencieuse

Mis de côté au Sporting d'Anderlecht, placé sur le banc, décrié.... Davy Roef a fait gagner une coupe de Belgique à son club.

Il y a quelques semaines, Davy Roef était toujours sur le banc du côté de La Gantoise. Deuxième derrière Sinan Bolat, il a profité de la petite grogne de ce dernier qui n'a pas voulu jouer un match au Club de Bruges, pensant être transféré en fin de mercato.

Mais ce transfert est tombé à l'eau et Sinan Bolat a laissé sa place à Davy Roef. Déjà excellent contre Anderlecht, son ancien club, en championnat, il a changé le résultat du match ce lundi en finale de la Coupe de Belgique. En effet, s'il n'a pas eu beaucoup de travail dans le jeu, il a sorti deux tirs au but décisifs et a aidé son équipe à soulever un trophée au bout de cette saison compliquée pour les Buffalos.

Ce lundi est certainement le meilleur souvenir de la carrière de Roef, qui a déjà eu plusieurs belles soirées, dont une sur la pelouse du Galatasaray en Ligue des Champions avec Anderlecht, mais le voilà "responsable" d'un trophée.

C'est aussi une belle petite revanche pour lui, qui avait reçu sa chance en tant que titulaire lors de la saison 2016-2017 avant de perdre sa place et d'être envoyé en prêt à La Corogne. Il avait ensuite été prêté à Waasland-Beveren et est finalement parti gratuitement à La Gantoise. Dans chacun de ses clubs, dans les moments compliqués, il a toujours travaillé sans se plaindre, sans jamais rien réclamer.

Le voilà désormais entré dans l'histoire du football belge et de La Gantoise.