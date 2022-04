A La Gantoise, également des supporters avec un handicap ont pu vivre la victoire en finale

Jamais autant de supporters gantois avec un handicap n'avaient assisté à un match en déplacement.

Ce lundi au Stade Roi Baudouin, La Gantoise s'est adjugée la Coupe de Belgique en gagnant aux tirs au but face à Anderlecht.

Parmi les supporters gantois présents sur place, il y avait 37 personnes en chaise roulante et 7 atteintes de déficiences visuelles. Jamais autant de supporters gantois avec un handicap n'avaient assisté à un match en déplacement. Le club gantois a collaboré avec Inter, qui a comme but d'améliorer l'inclusion les personnes atteintes d'handicap dans la société et leur interaction avec l'environnement.