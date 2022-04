Hein Vanhaezebrouck savoure: "On a éliminé les trois grands clubs du pays"

L'analyse de la rencontre et de la totalité de la compétition par Hein Vanhaezebrouck vaut, comme toujours, le déplacement.

La finale, remportée au bout du bout de la séance de tirs au but, a bien mal commencé pour La Gantoise: Laurent Depoitre a été remplacé par Bezus dans le onze de départ. "Heureusement nous avons eu le temps de nous retourner", déclare Hein Vanhaezebrouck. "Lors du dernier sprint, il a senti quelque chose. Ce n'était pas dramatique car nous avions des autres options et je tiens aussi à féliciter l'équipe qui a su s'adapter à ce changement. Nous avons aussi gagné cette Coupe pour Laurent".

Ensuite, durant le match, les Buffalos ont donné l'impression de dominer la rencontre: "Je ne suis pas spécialement d'accord. Nous avons eu des opportunités oui, mais pas des grosses occasions non plus. Anderlecht ne nous était pas inférieur ce soir, cela aurait pu se jouer autrement dans les tirs au but, car c'est toujours une loterie pour moi. En plus, cette saison, on a loupé beaucoup de pénalties. Mais si on regarde notre parcours, on a éliminé les trois grands: le Standard, le Club de Bruges sur deux matches et maintenant Anderlecht. Chapeau à mes joueurs".

Anderlecht ne nous était pas inférieur

Cette victoire en coupe, et l'assurance de continuer en coupe d'Europe, est une satisfaction: "On est assuré de jouer soit l'Europa League, soit la conference League. Une déception de pas être dans les Champion's Play-offs? Non, car on avait prévu d'avoir 60-61 points. On en a 62 et la saison dernière avec ce nombre de points nous aurions été à la deuxième place. Nous voulions aussi passer l'hiver européen et donc aller loin en Coupe. Au total, on a réussi notre saison."

Il restera donc des play-offs à disputer... pour du beurre et la beauté du sport.