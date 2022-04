L'homme de la finale: le Liégeois au four et au moulin

Deuxième Coupe de Belgique pour l'ancien joueur du Standard et de Courtrai.

Ce lundi, Julien De Sart a remporté la deuxième coupe de Belgique de sa jeune carrière. Le milieu de terrain de La Gantoise a apporté sa pierre à l'édifice. Tout d'abord, il a marqué son pénalty, peut-être l'un des moins simple puisqu'il s'agissait du premier.

Ensuite, durant tout le match, il a été à la récupération, a coupé les angles et a surtout orienté le jeu. De plus, et cela a été rare chez les Buffalos, il a disputé les 120 minutes, sans jamais faiblir. Rien à dire, il s'est vraiment bien adapté à son nouveau club.

Après sa première coupe de Belgique remportée avec le Standard en 2016, voici une deuxième ligne à son palmarès.