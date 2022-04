Kompany beau joueur : "Il n'y a qu'à serrer la main de l'adversaire"

Pas de premier trophée pour Vincent Kompany en tant que coach. Le RSC Anderlecht s'est incliné aux tirs au but au terme d'une finale assez terne. La pilule est amère, mais Kompany gardait la tête haute.

On sait ce que signifiait cette finale de Coupe pour un Anderlecht privé de trophée depuis 2017 et qui est passé par le purgatoire avant de se retrouver tout proche de gagner à nouveau. "Il n'y a rien de plus difficile que de perdre une finale aux tirs au but. Mais il n'y a rien à faire dans ces circonstances à part serrer la main de l'adversaire et aller de l'avant", entame Vincent Kompany en conférence de presse avec un sourire résigné. "C'est un gros contrecoup, mais nous en avons déjà subi cette saison. La défaite contre Gand en était un, et nous avions bien réagi lors du match suivant contre Charleroi".

Et maintenant ?

Kompany a de l'expérience en tant que joueur, y compris dans la défaite, mais cette première finale perdue le marquera probablement. "La sensation n'est pas bien différente de quand j'étais joueur. J'ai perdu des finales aussi. Notre onze de base était expérimenté, mais il y a dans le noyau élargi beaucoup de jeunes pour lesquels cela aurait signifié beaucoup. Verschaeren, Amuzu, Aït El-Hadj, Kana, ce sont des joueurs pour lesquelles un trophée remporté arrivera tôt ou tard. Et j'ai la sensation que je vivrai encore des finales en tant que coach", analyse-t-il. "Je ne les ai pas toutes gagnées en tant que joueur, je ne les gagnerai pas toutes en tant que joueur".

Le constat final était donc amer, mais pas totalement catastrophiste chez Vincent Kompany. "À un ou deux détails près, je me présentais ici avec une bouteille de champagne. Les tirs au but, on sait ce que c'est. Nous construisons une équipe pour nous retrouver plus souvent dans cette situation". Il faudra désormais aller chercher un ticket européen via le top 4 pour ne pas finir la saison sur deux grosses déceptions.