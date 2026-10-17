Suis Mons - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 17:30.
|Date:
|17/10/2026 17:30
|Compétition:
|Coupe de Belgique
|journée:
|Septième tour
|Stade:
|Stade Charles Tondreau
LIVE : Les compositions de RAEC Mons - Charleroi sont connues (17h30)
Derby hennuyer au programme en 16e de finale de la Croky Cup : le RAEC Mons reçoit le Sporting Charleroi.
17:30
|
Mons:
Banc:
Banc: Adama Bojang - Patrick Pflücke - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Mohamed Kone - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels
Prono Mons - Charleroi
Charleroi gagne
|Les plus populaires
|0-3
(5x)
|0-2
(4x)
|0-4
(2x)
Comparatif Mons - Charleroi
face-à-face remportés
3
5
11
|27/06 20:20
|Mons
|2-2
|Charleroi
|21/12 20:00
|Charleroi
|0-2
|Mons
|10/08 20:00
|Mons
|1-2
|Charleroi
|26/12 14:30
|Charleroi
|1-2
|Mons
|15/09 20:00
|Mons
|2-3
|Charleroi
|09/07 19:00
|Charleroi
|1-1
|Mons
|28/02 20:00
|Charleroi
|3-0
|Mons
|04/10 20:00
|Mons
|1-1
|Charleroi
|16/02 20:00
|Mons
|0-0
|Charleroi
|31/08 20:30
|Charleroi
|3-1
|Mons
|09/03 20:30
|Charleroi
|1-0
|Mons
|30/09 20:00
|Mons
|1-2
|Charleroi
|19/02 20:00
|Charleroi
|1-0
|Mons
|18/09 20:00
|Mons
|0-1
|Charleroi
|17/09 19:30
|Charleroi
|3-2
|Mons
|15/05 20:00
|Charleroi
|1-0
|Mons
|20/12 20:00
|Mons
|2-2
|Charleroi
|08/03 20:00
|Charleroi
|2-1
|Mons
|05/10 20:00
|Mons
|4-1
|Charleroi