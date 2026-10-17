Suis Mons - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 17:30.
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Date: 17/10/2026 17:30
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Stade Charles Tondreau

LIVE : Les compositions de RAEC Mons - Charleroi sont connues (17h30)

Derby hennuyer au programme en 16e de finale de la Croky Cup : le RAEC Mons reçoit le Sporting Charleroi.

Tous les matches en direct
Temps   17:30 
Mons:
Banc:

Charleroi (Mons - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Triston Rowe - Massamba Sow - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Gaku Nawata - Aurélien Scheidler
Banc: Adama Bojang - Patrick Pflücke - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Mohamed Kone - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin  
Rowe Triston  
Sow Massamba  
Keita Cheick  
Nzita Mardochee  
Khalifi Yassine  
Boukamir Amine  
Van Den Kerkhof Kevin  
Romsaas Jakob Napoleon  
Nawata Gaku  
Scheidler Aurélien  
Banc
Bojang Adama  
Pflücke Patrick  
Cremer Arthur  
Cisse Isaac  
Mbemba Freddy  
Dembaga Boubakar  
Colassin Antoine  
Kone Mohamed  
Solheid Noah  
Kera Mory  
Teugels Rafaël  

Prono Mons - Charleroi

Charleroi gagne
Les plus populaires
0-3
(5x)		 0-2
(4x)		 0-4
(2x)

Comparatif Mons - Charleroi

face-à-face remportés

3
5
11
27/06 20:20 Mons Mons 2-2 Charleroi Charleroi
21/12 20:00 Charleroi Charleroi 0-2 Mons Mons
10/08 20:00 Mons Mons 1-2 Charleroi Charleroi
26/12 14:30 Charleroi Charleroi 1-2 Mons Mons
15/09 20:00 Mons Mons 2-3 Charleroi Charleroi
09/07 19:00 Charleroi Charleroi 1-1 Mons Mons
28/02 20:00 Charleroi Charleroi 3-0 Mons Mons
04/10 20:00 Mons Mons 1-1 Charleroi Charleroi
16/02 20:00 Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
31/08 20:30 Charleroi Charleroi 3-1 Mons Mons
09/03 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 Mons Mons
30/09 20:00 Mons Mons 1-2 Charleroi Charleroi
19/02 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 Mons Mons
18/09 20:00 Mons Mons 0-1 Charleroi Charleroi
17/09 19:30 Charleroi Charleroi 3-2 Mons Mons
15/05 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 Mons Mons
20/12 20:00 Mons Mons 2-2 Charleroi Charleroi
08/03 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Mons Mons
05/10 20:00 Mons Mons 4-1 Charleroi Charleroi

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 17:30 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 17:30 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 17:30 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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