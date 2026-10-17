LIVE : Les compositions de RAEC Mons - Charleroi sont connues (17h30)

Mons:

Banc:



Charleroi: Martin Delavallee - Triston Rowe - Massamba Sow - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Kevin Van Den Kerkhof - Jakob Napoleon Romsaas - Gaku Nawata - Aurélien Scheidler

Banc: Adama Bojang - Patrick Pflücke - Arthur Cremer - Isaac Cisse - Freddy Mbemba - Boubakar Dembaga - Antoine Colassin - Mohamed Kone - Noah Solheid - Mory Kera - Rafaël Teugels