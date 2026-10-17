Date: 17/10/2026 20:45
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Easi Arena

La RAAL accueille le RFC Liège en Coupe de Belgique. Qui parviendra à se qualifier pour les huitièmes de finale ?

Tous les matches en direct
Temps   41' 18" 
Scott Crabbé depuis La Louvière
42
 La RAAL fait circuler
Le RFC Liège doit sortir de position pour chasser le ballon
37
 But annulé pour la RAAL !
Très bon coup franc de Gillot, Couibaly reprend victorieusement de la tête, mais l'arbitre siffle une faute offensive avant même que le ballon ne rentre
32
 Gruber ! La RAAL est devant !
Isah se bat bien aux abords du rectangle et lance parfaitement Gruber dans le dos de la défense, le Hongrois trompe Ravet, c'est 1-0 !
32

But 		But de RAAL La Louvière
31
 Coulibaly contré
Sa frappe sur un centre en retrait d'Isah partait bien
28
 Frappe d'Ondo-Eyi
Bel effort en solitaire, mais son ballon termine en tribune
24
 Gourville au-dessus
Sur une touche, le défenseur des Loups s'impose dans les airs mais ne cadre pas
24
 Ravet encore !
Cette fois, c'est Gillot qui percute en rentrant dans le jeu, avec une deuxième parade de Ravet en 60 secondes à la clé
23
 Isah en un-contre-un avec Ravet !
Belle passe de Coulibaly pour le lancer, mais le gardien du RFC Liège s'interpose !
20
 Corner visiteur
La RAAL se dégage en deux temps
19
 Incursion de Ruiz-Atil
Faye veille au grain, Liège commence à prendre la possession à son compte
15
 Centre dangereux d'N'Jo
Peano boxe le ballon
14
 Trois contre trois gâché par la RAAL
La passe de Courcoul n'est pas bonne
10
 Belle occasion pour la RAAL !
La première de cette rencontre sur un débordement de Gillot. Le Français centre, le ballon est contré mais lui revient, lui donnant l'occasion d'armer, ce n'est pas cadré
6
 La RAAL en possession
Le RFC Liège est bien en place
2
 Premier centre de Lutonda
Dans les gants de Ravet
1
 C'est parti !
Le match est lancé
1
 RAAL La Louvière - FC Liège: 0-0
20:41
 Les joueurs montent sur le terrain
L'Easi Arena est loin d'être pleine
20:37
 Changement de dernière minute à la RAAL
Annoncé titulaire, Shaquil Delos est relayé par Thierry Lutonda
20:13
 Du changement aussi à Liège
Wilmots est sur le banc, Mouchamps n'est pas là, ce sont Shkurti et Camara qui en profitent pour rentrer dans le onze
20:03
 Joël Ito pas sur la feuille de match
Tajaouart reste sur le banc, c'est Coulibaly qui rentre dans le onze
20:02
 Faye revient dans la défense de la RAAL, première titularisation pour Gourville
Okou est sur le banc, Nkoa est absent.
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - FC Liège)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Siad Gourville - Djibril Alain Lamego - Ismaila Coulibaly - Mame Wade - Nolan Gillot - Marius Courcoul - Zsombor Gruber - Mustapha Isah
Banc: Thierry Lutonda - Matyas Kovacs - Elias Filet - Shaquil Delos - Patrick Nkoa - Quentin Benaets - Mehdi Boukamir - Anas Tajaouart - Léandro Rousseau - Theo Radelet - Yllan Okou

FC Liège (RAAL La Louvière - FC Liège)
FC Liège: Oregan Ravet - Simon Paulet - Eric N'Jo - Pierre-Yves Ngawa - Jonathan D'Ostillio - Kevin Shkurti - Valentin Guillaume - Kays Ruiz-Atil - Benoit Bruggeman - Harrison Ondo-Eyi
Banc: Afonso N'Salambi - Alexis André - Nacim Dendani - Ryan Ogam - Stephen Reynaerts - Reno Wilmots
19:44
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre les Loups et les Sang et Marine

RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán  
Faye Wagane  
Gourville Siad  
Alain Lamego Djibril  
Coulibaly Ismaila  
Wade Mame  
Gillot Nolan  
Courcoul Marius  
Gruber Zsombor  
Isah Mustapha  
Banc
Lutonda Thierry  
Kovacs Matyas  
Filet Elias  
Delos Shaquil  
Nkoa Patrick  
Benaets Quentin  
Boukamir Mehdi  
Tajaouart Anas  
Rousseau Léandro  
Radelet Theo  
Okou Yllan  
 

FC Liège FC Liège
Ravet Oregan  
Paulet Simon  
N'Jo Eric  
Ngawa Pierre-Yves  
D'Ostillio Jonathan  
Shkurti Kevin  
Guillaume Valentin  
Ruiz-Atil Kays  
Bruggeman Benoit  
Ondo-Eyi Harrison  
Banc
N'Salambi Afonso  
André Alexis  
Dendani Nacim  
Ogam Ryan  
Reynaerts Stephen  
Wilmots Reno  

présentation (du match)

Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège
Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège
Photo: © photonews

La RAAL accueille le RFC Liège en Coupe de Belgique. Tant chez les Loups que chez les Sang et Marine, il y a des choses à se faire pardonner après les défaites du week-end dernier en championnat.

Une gifle 1-4 contre Club de Bruges pour la RAAL, une claque 5-1 chez le Beerschot pour le RFC Liège : les deux adversaires de ce soir ont par moment bousculé le favori au titre de leur série respective, mais ont chacun fini par encaisser un score assez lourd.

Pour reprendre confiance, une bonne prestation ce soir (et la qualification) serait la bienvenue. Sans doute encore un peu plus du côté de La Louvière, qui endosse le costume de favori avec une division d'écart et l'avantage de jouer à domicile.

Les deux équipes veulent relancer une dynamique positive

Sous pression, Edward Still alignera donc son équipe type, reste à avoir s'il effectuera malgré tout des changements dans son onze de base. Il a en tout cas réaffirmé sa confiance en Marcos Peano, auteur d'un début de saison délicat.

Côté liégeois aussi, le début de saison n'a pas été facile, avec une seule victoire en sept matchs de D1B. Gaëtan Englebert cherchera donc à nouveau la bonne formule avec équipe, largement remaniée pendant l'été.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Gillot, Nkoa, Okou, Lamego, Delos - Courcoul, Wade, Tajaouart - Gruber, Isah

RFC Liège : André Junior - Mouchamps, Ngawa, N'Jo, D'Ostillo - Guillaume, Wilmots, Paulet - Ruiz-Atil, Bruggeman, Ondo-Eyi

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 0-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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