La RAAL accueille le RFC Liège en Coupe de Belgique. Tant chez les Loups que chez les Sang et Marine, il y a des choses à se faire pardonner après les défaites du week-end dernier en championnat.

Une gifle 1-4 contre Club de Bruges pour la RAAL, une claque 5-1 chez le Beerschot pour le RFC Liège : les deux adversaires de ce soir ont par moment bousculé le favori au titre de leur série respective, mais ont chacun fini par encaisser un score assez lourd.

Pour reprendre confiance, une bonne prestation ce soir (et la qualification) serait la bienvenue. Sans doute encore un peu plus du côté de La Louvière, qui endosse le costume de favori avec une division d'écart et l'avantage de jouer à domicile.

Les deux équipes veulent relancer une dynamique positive

Sous pression, Edward Still alignera donc son équipe type, reste à avoir s'il effectuera malgré tout des changements dans son onze de base. Il a en tout cas réaffirmé sa confiance en Marcos Peano, auteur d'un début de saison délicat.

Côté liégeois aussi, le début de saison n'a pas été facile, avec une seule victoire en sept matchs de D1B. Gaëtan Englebert cherchera donc à nouveau la bonne formule avec équipe, largement remaniée pendant l'été.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Gillot, Nkoa, Okou, Lamego, Delos - Courcoul, Wade, Tajaouart - Gruber, Isah

RFC Liège : André Junior - Mouchamps, Ngawa, N'Jo, D'Ostillo - Guillaume, Wilmots, Paulet - Ruiz-Atil, Bruggeman, Ondo-Eyi