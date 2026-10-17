Suis RAAL La Louvière - FC Liège en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
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Date: 17/10/2026 20:45
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Septième tour
Stade: Easi Arena
Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège
Pas question de faire tourner : les compos probables de RAAL - RFC Liège
Photo: © photonews

La RAAL accueille le RFC Liège en Coupe de Belgique. Tant chez les Loups que chez les Sang et Marine, il y a des choses à se faire pardonner après les défaites du week-end dernier en championnat.

Une gifle 1-4 contre Club de Bruges pour la RAAL, une claque 5-1 chez le Beerschot pour le RFC Liège : les deux adversaires de ce soir ont par moment bousculé le favori au titre de leur série respective, mais ont chacun fini par encaisser un score assez lourd.

Pour reprendre confiance, une bonne prestation ce soir (et la qualification) serait la bienvenue. Sans doute encore un peu plus du côté de La Louvière, qui endosse le costume de favori avec une division d'écart et l'avantage de jouer à domicile.

Les deux équipes veulent relancer une dynamique positive

Sous pression, Edward Still alignera donc son équipe type, reste à avoir s'il effectuera malgré tout des changements dans son onze de base. Il a en tout cas réaffirmé sa confiance en Marcos Peano, auteur d'un début de saison délicat.

Côté liégeois aussi, le début de saison n'a pas été facile, avec une seule victoire en sept matchs de D1B. Gaëtan Englebert cherchera donc à nouveau la bonne formule avec équipe, largement remaniée pendant l'été.

Les compositions probables :

RAAL : Peano - Gillot, Nkoa, Okou, Lamego, Delos - Courcoul, Wade, Tajaouart - Gruber, Isah

RFC Liège : André Junior - Mouchamps, Ngawa, N'Jo, D'Ostillo - Guillaume, Wilmots, Paulet - Ruiz-Atil, Bruggeman, Ondo-Eyi

Prono RAAL La Louvière - FC Liège

RAAL La Louvière gagne
Partage
FC Liège gagne
RAAL La Louvière RAAL La Louvière gagne Partage FC Liège FC Liège gagne
71.43% 14.29% 14.29%
Les plus populaires
2-0
(3x)		 1-0
(3x)		 1-2
(2x)

Comparatif RAAL La Louvière - FC Liège

face-à-face remportés

1
3
2
09/03 13:30 FC Liège FC Liège 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
02/11 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-1 FC Liège FC Liège
13/05 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-3 FC Liège FC Liège
18/12 15:00 FC Liège FC Liège 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
18/02 15:00 FC Liège FC Liège 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
07/10 20:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 FC Liège FC Liège

Coupe de Belgique

 Septième tour
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Mons Mons 17:30 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 17:30 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 17:30 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 20:45 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 20:45 KSC Lokeren KSC Lokeren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FC Liège FC Liège
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 RFC Seraing RFC Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Malines KV Malines 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 La Gantoise La Gantoise
Beerschot Beerschot 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
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