Au bout de la 103ème minute, Bruges arrache un nul inespéré

Eupen a longtemps cru arracher la victoire au Jan Breydel mais un but de De Ketelaere à la 103ème minute a offert un point au Club de Bruges.

Une première à domicile, c'est toujours compliqué, encore plus quand on est le grand favori de la compétition. Il y a un an, Bruges se faisait surprendre par Charleroi et ce dimanche, même si c'est une équipe d'Eupen que certains pointent comme étant le premier candidat à la descente qui se présente, le champion a du sortir un gros effort de 103 minutes.

D'ailleurs, dans cette première période, le Club ne trouve pas l'ouverture, la faute à deux facteurs. Le premier, c'est l'imprécision des joueurs de Clement dans le dernier geste: Lang, De Ketelaere, Dost manquent la dernière passe, ce qui empêche les champions en titre de se trouver en bonne position.

Et quand cela arrive, le deuxième facteur intervient: la prestation du gardien des Pandas, Abdul Nurudeen. Le Ghanéen est tout simplement phénoménal ce dimanche et arrête tout: les coups francs de Vormer, la tête d'Okereke, la frappe de Ricca. Résultat: à la pause, c'est un nul qui sanctionne la prestation des deux équipes.

Après la pause, Nurudeen sort directement dans les pieds d'Okereke, qui avait là l'occasion de se montrer décisif d'entrée de championnat. Le match va alors basculer. Agbadou comme,nt une faute de main dans le rectangle, l'arbitre de la rencontre (Bram Vandriessche) ne siffle pas avant d'être alerté par le VAR. Décision logique, le penalty est sifflé et Bas Dost le transforme (56', 1-0).

Eupen est dans les cordes? Non car dans la foulée, la défense brugeoise oublie .... de défendre. Un centre de Beck est repris par Prevljak, Lammens dévie mais Kayembe égalise sur le rebond (60', 1-1). Bruges tente alors de reprendre l'avantage, avec beaucoup de centres et de pression, mais de nouveau le dernier geste n'est jamais le bon.

Par contre, la passe de Lambert pour Ngoy est parfaite et ce dernier donne l'avantage à ses couleurs pour la première fois de la rencontre (77', 1-2). C'est un coup sur la tête pour les locaux qui bafouillent leur football. Bruges n'y arrive pas et c'est Eupen qui en profite clairement.

Mais les Pandas gagnent du temps, beaucoupd de temps: Peeters, Nurudeen qui reste au sol de longues minutes victime de crampes, des ballons dégagés. Beaucoup de joueurs sont avertis et l'arbitre accord 10 minutes d'arrêt de jeu. Bruges va en profiter... à la 103ème, après un nouvel arrêt de jeu supplémentaire, avec un but de De Ketelaere (103', 2-2).

Ce nul est arraché par Bruges, qui ne méritait peut-être pas mieux surtout au vu de la seconde période. Les Pandas pourront eux avoir des regrets, mais ils auraient signé pour un point avant la rencontre. Finalement, il n'y a que des déçus ce dimanche au Jan Breydel.