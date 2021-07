Charleroi double la mise!

56

Gros contact entre Koffi et Gueye. Monsieur Lambrechts signale une faute. Resté quelques secondes au sol, le portier carolo se relève et le jeu reprend.



52

Incroyable! Ndicka déborde et centre, Koffi touche le cuir qui revient sur Van CLeemput. De la tête, le latéral droit place le ballon, juste au-dessus de son propre but.



51

Et trois minutes plus tard, c'est Charleroi qui fait le break. Zaroury venait de passer tout près du 2-0 d'une frappe à distance. C'est lui qui trouve l'ouverture. Servi dans le rectangle, il contrôle et croise idéalement sa frappe. Hubert est battu pour la deuxième fois de la soirée.



50



But de Anass Zaroury





47

Superbe tacle d'Andreou devant Boonen qui filait seul au but. Sur le coup de coin, le KVO croit à l'égalisation. Mais Monsieur Lambrechts intervient. but annulé.



40

Deux corners de suite pour le KVO. Sur le second, Medley place sa tête. Au-dessus.



30

Le ballon qui traîne au petit rectangle où se trouve Hendry tout seul. Koffi sort à toute vitesse et repousse de justesse du pied.



28

Le KVO marque le pas et c'est désormais Charleroi qui se ménage les occasions. Centre de Kayembe, Gillet repique de la tête vers le point de penalty. Zaroury tente la reprise de volée, mais croque sa frappe.



23

Bon mouvement de Zaroury qui loupe son centre. Hubert loupe son intervention, Bedia loupe sa passe en retrait.



21

Ostende pousse, mais se découvre. Grosse occasion pour le Sporting! Débordement et centre de Kayembe, le ballon arrive au second poteau où Jules Van Cleemput est tout seul. Il se jette et place une tête plongeante. A côté.



18

Solide contact entre Ilaimaharitra et Rocha, les deux joueurs restent au sol. L'arbitre interrompt la rencontre.



15

Bon coup-franc pour les Côtiers. D'Arpino cherche la tête de Gueye, Koffi s'empare du cuir.



9

La barre pour Gueye!

Quel début de match, centre plongeant vers le premier poteau, Gueye reprend en un temps. Ca frappe la barre. Marqué pas de chance pour le KVO!



7

Et voilà déjà le premier but... contre le cours du jeu. Première sortie des Zèbres et Chris Bedia, isolé aux abords du rectangle, décoche une frappe qui ne laisse aucune chance à Hubert. 100% de réalisme pour Charleroi dans ce début de match!



7



But de Chris Bedia





4

Centre de Boonen, reprise de la tête de Gueye. Sur le toit du but.



4

Premier bon ballon dans le rectangle vers Gueye, l'attaquant ostendais contrôle et avance. Son centre arrive dans les bras de Koffi.



1

Ostende - Charleroi: 0-0