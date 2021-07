Clinton Mata, son duel avec N'dri, sa prestation, son équipe: "C'était à nous de tuer le match"

Le défenseur du Club de Bruges analyse sa prestation et celle de son équipe avec beaucoup de recul.

Ce dimanche, contre Eupen (une de ses anciennes équipes), Clinton Mata n'a pas joué le meilleur match de sa carrière et il le sait. La cause? Un certain N'Dri qui lui a posé des problèmes, surtout en première période.

"C'est un très bion joueur, et je suis un humain pas un extra-terrestre. Cela arrivera encore des matches comme cela." Au-delà de sa prestation personnel, il parle de l'équipe en disant dans la foulée: "Je pense que ce n'était pas notre jour".

Evidemment, le grand sujet de discussions après la rencontre était les 13 minutes de temps additionnel accordé par l'arbitre. Mata ne veux pas vraiment en parler: "Ils ont joué avec leurs armes... pour le reste, je pense juste que c'était à nous de tuer le match. Nous avons eu beaucoup d'occasions, eux ils viennent deux fois et ils marquent deux buts. On sait qu'on doit corriger cela lors des prochains matches".