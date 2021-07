Emmanuel Agbadou met les choses au clair : "Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sujet d'Eupen avant le début de la saison"

Ce dimanche, Eupen a créé la surprise en allant partager l'enjeu au Club de Bruges lors de la première journée de championnat. De plus, les Pandas ont failli s'imposer au Jan Breydel mais Charles de Ketelaere a arraché le nul à la 103ème minute de jeu.

Le Club de Bruges ne pensait pas éprouver autant de difficultés contre Eupen ce dimanche. D'ailleurs, le champion en titre a dû arracher le partage contre une formation germanophone hargneuse et combative. Un club faisant partie des favoris à la descente pour beaucoup d'observateurs après le changement de staff et les départs de prêt comme Adriano et Musona.

Mais les Pandas, qui ont conservé quasiment leur onze de base de la saison dernière, ont su tenir tête à l'ogre brugeois et peuvent également remercier leur dernier rempart, Nurudeen. "Nous nous sommes bien battus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant le début de la saison après les nombreux départs du côté d'Eupen. Nous voulions démontrer que nous sommes une bonne équipe, peu importe les mouvements qui ont eu lieu au sein du club. Montrer de quoi nous sommes capables et essayer de titiller les cadors. Et pourquoi pas effectuer une bonne saison", a confié Emmanuel Agbadou au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

© photonews

Eupen a failli s'imposer au Jan Breydel, mais Bruges a arraché le nul à la 103ème minute. "Nous sommes frustrés mais cela reste un bon point qui va nous donner beaucoup de confiance pour la suite", a conclu le solide défenseur ivoirien.