Sérieux et appliqué, Seraing s'impose à OHL et se donne de l'air

Les Métallos ont retrouve ce samedi le chemin de la victoire. Trois points mérités pour une équipe qui aura été sérieuse et décisive dans les deux rectangles.

Avant la trêve internationale, le RFC Seraing restait sur une note positive. Un nul vierge à domicile contre La Gantoise, c'est toujours une bonne affaire surtout dans la course au maintien dans laquelle les Métallos sont désormais lancés. Mais reprendre à OHL, c'est toujours compliqué car même si les joueurs de Marc Brys ne sont pas dans même mood que la saison dernière, ils restent redoutables, surtout à Den Dreef.

Les Métallos, qui s'alignaient avec deux attaquants que sont Marius et Mikautadze, ont joué cette première période avec sérieux. On entend par là que donner des buts facilement, cela semble terminé du côté des Mosans. Le bloc mis en pace par Jordi Condom ne craque pas dans le premier acte, et même mieux: les meilleures occasions sont pour eux.

Le ton est donné avec deux premières frappes, de Cissé et de Bernier, qui passent de peu à côté, avant le coup de massue. Mikautadze, lancé en profondeur, se retrouve en un contre un avec son défenseur, il lui donne le tournis avant de frapper assez fort du gauche au premier poteau. Romo est battu, les Métallos mènent au score (19', 0-1). La tension sur la pelouse monte alors d'un cran, avec des Louvanistes cherchant la petite bête lors de chaque contact et des discussions sans fin. Résultat des courses: Dietsch n'a pas grand chose à faire et Marius aurait même pu (dû?) mettre le deuxième s'il n'avait pas hésité au moment de la frappe.

Après la pause, les locaux tentent de mettrent la pression, mais si Mercier met le feu avec un centre dont il a le secret, dans la foulée Seraing reprend, avec serieux, sa mission défensive. Les occasions se font rares, d'un côté comme de l'autre, il faut d'ailleurs attendre la 69ème minute pour voir une tête de Kaba retomber sur la barre de Dietsch. C'était un tournant pour OHL, puisque dans les minutes qui suivent, Mikautadze et Maziz combinent, avec deux une-deux, et c'est Maziz qui est à la conclusion (71', 0-2).

Ce but tombe au bon moment pour Seraing, car les joueurs de Condom reculaient de plus en plus, sans pour autant être mis sous pression. D'ailleurs, dans la foulée, Shengelia sert Maertens qui se jette pour réduire la marque (73', 1-2). La fin de la rencontre va être irrespirable. Dewaest termine la rencontre en pointe, c'est devenu du hourra football.

Kilota va alors marquer le but du week-end. Romo part à l'aventure, rate sa passe et le cuir arrive dans les pieds du numéro 8 de Seraing. Des 45 mètres, il frappe et donne au score son allure définitive (87', 1-3).

Seraing reprend donc avec une victoire, à l'extérieur, la deuxième de la saison après Eupen. Une belle bouffée d'oxygène pour les joueurs de Condom avant de recevoir STVV dans une semaine.