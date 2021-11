Pas que trois points: "C'est aussi une victoire psychologique"

Cette fois, Seraing a disputé une rencontre pratiquement parfaite, sans laisser beaucoup d'occasions à l'adversaire.

Jordi Condom était un homme heureux après la rencontre remportée par Seraing sur la pelouse d'OHL. Il analysait la prestation de son équipe, dont il a apprécié le comportement.

"On savait que Louvain était en pleine progression, que c'était une bonne équipe. On a voulu presser haut avec trois attaquants, pour récupérer le ballon le plus haut possible. On l'a fait, on a été dangereux et on a ouvert le score. Ensuite, cela n'a pas été simple".

En effet, après la pause, la rencontre a eu un autre visage: "Devant son public, OHL a poussé pour revenir et on reculait. Puis on marque le deuxième but, mais malheureusement comme toujours on encaisse. Le troisième but nous a fait du bien."

Jordi Confom insistait sur l'impact psychologique de cette victoire: "On avait encore en tête certains matches, comme celui à l'Antwerp où on perd sur deux couillonades, sans parler du match de l'Union, où on menait et il était à 10. Gagner aujourd'hui, cela va faire oublier ces deux rencontres car tu peux dire ce que tu veux aux joueurs, ils gardent quand même certains matches en tête. Aujourd'hui, c'est aussi une victoire psychologique".