Kilota a marqué le but du week-end: "On n'en marque pas souvent des comme ça"

Alors que Seraing n'était pas loin de devoir passer des dernières minutes stressantes, Gerald Kilota a sorti le but du week-end.

En fin de match à Den Dreef, après le 0-2 de Maziz, OHL avait réduit la marque via Maertens. La fin de match s'annonçait stressante pour les Métallos, qui reculaient de plus en plus alors que Xavier Mercier jouait de plus en plus haut et de plus en plus précisément.

C'est à ce moment-là que Romo a décidé... de se trouer. Sur un ballon en retrait, il décide de monter, puis de tenter de joindre un coéquipier. Malheureusement pour lui, il trouve plutôt... Gerald Kilota qui a tenté sa chance de près de 50 mètres, et cela lui a sourit.

© photonews

Après le match, il ne pouvait pas cacher sa joie: "Je ne sais pas si c'est le but du week-end, c'est juste un but qui nous permet de gagner, c'est le plus important. Bon, c'est sûr qu'on ne met pas un but comme ça tous les jours. J'ai quand même un peu de chance, c'est rentré et tant mieux".

La victoire, comme Kilota le dit, était donc importante: "Il y a eu une prestation solide de l'équipe, c'est une bonne chose, car on avait perdu ça ces dernières semaines. Chaque week-end, on sait qu'on aura des rencontres compliquées. On joue contre des équipes qui ont un peu plus d'expérience que nous mais on travaille dur à l'entraînement".

Cette semaine, le travail a payé. Mais la semaine prochaine, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier.