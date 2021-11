L'homme du match: Mikautadze, l'homme à tout faire

Si Seraing est reparti de Louvain avec les trois points, il le doit en grande partie à son buteur.

"J'essaie d'être décisif chaque semaine, en marquant ou en donnant des balles de but". Après le match, dans les couloirs de Den Dreef, Georges Mikautadze ne pouvait bien évidemment cacher son plaisir d'avoir ouvert le score et donné une passe décisive à Maziz.

Mais ce samedi soir, il n'a pas fait que cela: il a décroché, gagné des coups francs, soulagé en équipe en gardant le ballon et a fait les efforts défensifs. De plus, sa "faculté" de gagner du temps en prenant des coups et en restant au sol aide l'équipe dans les moments compliqués.

Bref, pour l'ensemble de sa rencontre, pour son but superbe et sa passe décisive, Georges Mikautadze est notre homme du match.