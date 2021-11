"On a fait du bricolage avec Bernier"

Jordi Condom est revenu sur son choix d'aligner Antoine Bernier au poste de milieu droit.

Sambu Mansoni (positif au Covid-19) étant absent, Jordi Condom devait trouver une solution pour le poste de flanc droit. Il l'a trouvée, et bien trouvée, en la personne d'Antoine Bernier. "Nous avons dû faire du bricolage avec Bernier", a déclaré le coach catalan en conférence de presse.

Il va plus loin dans sa réflexion: "On a travaillé avec lui durant la semaine. On n'avait pas le choix pour ce poste, soit c'était lui, soit on repassait à 4 derrière. Il a compris ce qu'on attendait de lui, il a beaucoup travaillé et a fait des kilomètres avec Casper De Norre en face de lui. Mais ce n'est pas tout, cette position, ce n'est pas que courir, c'est aussi savoir se placer selon la position du ballon".

Globalement, Antoine Bernier a donc rempli les exigeances dûes à ce poste. Pour le bonheur des Métallos.