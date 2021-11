Un match spectaculaire mais seulement un petit point pour les Pandas

Eupen cherchait une victoire qui lui échappe depuis près de deux mois, mais il faudra encore attendre.

Si les Pandas font globalement une bonne saison, ils ne sont actuellement pas dans une bonne série. Avec un triste bilan de 1 sur 15, ils n'ont plus gagné en Pro League depuis le 3 octobre, soit près de deux mois. La réception de Courtrai était l'occasion de pouvoir remettre la première mais face à l'une des meilleures défenses du championnat, la mission s'annonçait compliquée, surtout sans Prevljak qui est malade.

La rencontre met du temps à démarrer, mais en un contre éclair, Nuhu va allumer la mèche et dynamiter les débats. Son centre-tir est repris par Ngoy qui ouvre la marque (14', 1-0). A peine le temps de se réjouir que D'Haene file dans le dos d'Heris et trompe un Nurudeen sorti n'importe comment (17', 1-1). Mais là, pareil: les hommes de Belhocine n'ont pas le temps de se satisfaire de ce but: Selemani, mis sous pression par Heris, perd la balle, Kayembe sert parfaitement Peeters qui rend l'avantage aux Germanophones (20', 2-1). Après ce deuxième but, rideau sur les offensives locales, alors que Nurudeen doit sortir quelques ballons chauds.

Après la pause, tout va une nouvelle fois s'emballer. Nurudeen, vraiment à côté de ses pompes ce samedi, perd le ballon sur une passe en retrait et fauche Gueye. Le gardien se reprend en sortant le penalty de Selemani. Mais deux corners plus tard, Vandendriessche est bien seul pour égaliser de la tête (48', 2-2). Tout est à refaire pour les Pandas.

La deuxième période est du coup très ouverte, les deux équipes tentent de l'emporter, mais les deux gardiens ne sont pas vraiment mis à contribution. Après la valse des changements, une fois la 70ème minute passée, Courtrai retrouve son second souffle et est bien plus dangereux, souvent via Selemani. Cependant, le score ne bougera pas, même après une dernière pression des Pandas. Eupen prend donc un petit point, avec un goût de trop peu, surtout après avoir mené deux fois au score. C'est mieux que rien avant d'aller à Zulte Waregem en coupe et à Ostende en championnat.