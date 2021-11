Anderlecht retrouve le chemin de la victoire, nouveau coup d'arrêt pour Charleroi

Le Sporting d'Anderlecht s'impose sur la pelouse de Charleroi et se relance (1-3).

Privé de Benito Raman, suspendu, Vincent Kompany avait décidé de redonner une occasion de séduire à Lior Refaelov et Francis Amuzu, tous les deux alignés d'entrée. Côté carolo, Edward Still n'avait effectué qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui avait débuté au Cercle de Bruges la semaine dernière: Shamar Nicholson retrouvait sa place en pointe, au détriment d'Anthony Descotte.

Et c'est justement le Jamaïcain qui se ménage la première opportunité de la rencontre après deux minutes de jeu à peine. Lancé par Ryota Morioka, il butte sur Hendrik Van Crombrugge qui avait parfaitement anticipé.

Les occasions et le but d'ouverture pour les Mauves

Il faudra ensuite attendre la demi-heure avant de revoir une occasion... dans l'autre camp. Lancé en profondeur, Christian Kouamé décale Amuzu dont la frappe est contrée. Sur le corner qui suit, c'est Murillo qui tente sa chance, mais sa tentative ne trouve pas le cadre.

C'est finalement en fin de première période que la rencontre s'est un peu emballée. Sergio Gomez sur coup franc, trouvait un très bon Koffi sur la trajectoire de sa frappe et quelques instants plus tard, Refaelov voyait sa tentative à distance repoussée par la barre transversale. Mais ce n'est que partie remise pour l'Israélien qui ouvrira finalement le score, d'une frappe à ras de sol puissante et précise, à la 45e minute.

Menés à la pause devant leur public, les Zèbres devaient réagir, ils ont tenté de le faire dès la reprise, en exerçant un pressing haut sur les défenseurs anderlechtois, mais ce sont quand même les Bruxellois qui vont trouver la faille. Sur un coup franc plongeant de Sergio Gomez, qui surprend Hervé Koffi, Anderlecht double la mise.

Un but qui a eu le don de complètement réveiller les Zèbres. Coup sur coup, les Bruxellois passent tout près de la réduction du score. Mais Hendrik Van Crombrugge se montre irréprochable face à Anass Zaroury et Shamar Nicholson.

Mais le portier bruxellois ne pourra rien sur la splendide frappe de Marco Ilaimaharitra, quelques instants plus tard. Le Mambourg explose, Charleroi reprend espoir. Un espoir que les Mauves auraient pu anéantir à dix minutes du terme... sans un arrêt exceptionnel d'Hervé Koffi sur un coup de tête de Christian Kouamé.

C'est finalement sur un penalty provoqué par Verschaeren et transformé par Sergio Gomez que les Mauves se rassurent en toute fin de match. Après trois rencontres sans succès, les Mauves se relancent, troisième défaite à domicile en revanche pour le Sporting de Charleroi qui conservera sa cinquième place à l'issue du week-end, mais voit son adversaire du jour revenir à un point.