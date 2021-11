Belhocine se satisfait de ce résultat: "Peu d'équipes feront ce qu'on a fait ici à Eupen"

Karim Belhocine et Courtrai sont revenus deux fois au score à Eupen, et cela donne satisfaction au coach des Kerels.

Harim Belhocine avait le sourire après la rencontre. Il s'est d'ailleurs beaucoup amusé de la conférence de presse en allemand de son homologue Stefan Krämer et l'ambiance était bonne, même au moment d'analyser la rencontre des siens.

"Eupen est bien rentré dans le match et a réussi à ouvrir le score sur une reconversion, avec un long ballon", débute Belhocine. "On peut revenir au score, puis on encaisse une nouvelle fois. alors dans les vestiaires, on s'est dit qu'on devait aller de l'avant et gagner les duels si on voulait rentrer chez nous avec au moins un point".

Le moins que l'on puisse dire c'est que le retour des vestiaires a été d"vastateur: "On rentre, on a ce penalty, puis l'égalisation. Eupen a ensuite poussé en fin de rencontre mais nous avons tenu le point. Venir ici, revenir deux fois au score, c'est du positif. Mes joueurs ont été au bout et n'ont pas laissé filer le match sans se battre. Pour moi, c'ets donc une satisfaction".

Quand on vous disait que Karim était heureux.