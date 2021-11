L'Union retombe les pieds sur terre et s'incline face à OHL

L'USG aura bien mal fêté son statut de champion d'automne, dans un Stade Marien pourtant plein à craquer.

Le plus dur, ce n'est pas toujours d'arriver au sommet, mais d'y rester : championne d'automne, l'Union ne veut pas l'oublier et devient désormais l'équipe à abattre, qui devra prouver qu'elle mérite la pluie de louanges qui s'est abattue sur elle ces derniers jours. La réception d'OHL, 14e, a dans cette optique tout du match piège.

Dans un Parc Duden rempli à ras-bord, le leader va en tout cas balbutier son football, bien gêné par des Louvanistes patients et en bloc très bas. Bart Nieuwkoop multiplie les raids d'entrée de jeu, sans succès : Runarsson, enfin titulaire, est attentif sur les centres du Néerlandais et de Vanzeir. OHL est timide, mais se voit offrir par Burgess un coup-franc très dangereux que Mercier jouera finement : De Norre profite du cafouillage qui s'ensuit pour faire 0-1 (13e).

L'Union tente alors de forcer son football ; Undav est invisible, Vanzeir imprécis, Sébastien Dewaest absolument impérial. La première grosse occasion unioniste est pour Casper Nielsen d'une lourde frappe qui passe au-dessus après un nouveau show de Nieuwkoop (26e). Chakla s'offre ensuite une intervention acrobatique de grande classe devant Undav (29e). Le même Undav ne peut ensuite pas cadrer sa tête sur un centre de Lapoussin.

L'USG patauge et se déconcentre donc : Damien Marcq offre tout bonnement le ballon à Sory Kaba, qui sert Mathieu Maertens dont la frappe finit au fond avec la complicité de Moris (0-2, 40e). Malgré une énorme occasion pour Vanzeir après un festival de Lapoussin côté gauche, la frappe du Diable s'envole et l'Union est menée de deux buts à la pause.

Mitoma ne le refait pas

Un score de 0-2 à la mi-temps, on sait ce que cela signifie au Stade Marien : l'entrée au jeu de Kaoru Mitoma, qui redynamise immédiatement le jeu unioniste. Le Japonais force presque un penalty en une-deux avec Deniz Undav, mais l'arbitre déçoit le public après consultation de la VAR. Partie remise : Teddy Teuma sert ensuite Mitoma d'un centre repris joliment (1-2, 51e).

© photonews

On revoit les images de furia comme on a pu en connaître contre Seraing, mais OHL ne lâche rien. Al-Tamari s'offre un raid que doit dégager Bager en urgence, Undav ne trouve pas le cadre et un excellent coup-franc est ensuite gaché par les locaux. De l'autre côté, la sanction tombe : Siebe Schrijvers passe côté droit, sert un Xavier Mercier bien trop seul à l'entrée du rectangle et qui profite d'une main peu ferme de Moris pour refaire le break (1-3, 67e).

Et au fond, cette fois, une remontada des hommes de Mazzù n'aurait eu aucun sens : durant toute la rencontre, l'Union a paru à côté de ses pompes, tendue. Teuma envoie une frappe dans le parc Duden (69e) - le vrai, pas le stade - et c'est encore OHL qui se procure la plus grosse occasion d'un coup-franc excentré que Moris doit maladroitement boxer (77e). Rien n'aura fonctionné, et c'est peut-être le retour sur terre idéal pour cette équipe pas préparée à son nouveau statut. Louvain, de son côté, confirme sa tendance à souffler le très froid et le plutôt chaud, revenant à hauteur du Standard au classement.