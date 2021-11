Stefan Krämer était satisfait de son attaque, pas de sa défense. Tout le contraire des dernières semaines.

Un point, c'est mieux que rien. Seulement, depuis maintenant 6 rencontres, Eupen n'arrive plus à gagner. Ce samedi, les Pandas ont pourtant mené deux fois au score avant de se faire rejoindre... par deux fois.

"On a souvent critiqué le secteur offensif ces dernières semaines", a déclaré Stefan Krämer en conférence de presse. "Mais la défense n'a pas été à la hauteur ce soir. On savait que l'adversaire jouerait vite vers l'avant, d'ailleurs on a vite changé notre système pour les contrer, mais quand on donne deux buts à l'adversaire, on ne peut pas espérer une victoire".

Le coach des Panfas analyse tout de même la rencontre en étant honnête: "Nous avons été bon en début de match, et à la fin nous avons poussé. Mais entre les deux, Courtrai était la meilleure équipe. Je pense donc que le nul est mérité".

Pour la victoire, il faudra dès lors attendre. En semaine, il y aura Zulte Waregem en coupe avant un déplacement toujours compliqué à Ostende.