Le RFC Seraing va disputer sa première à domicile ce samedi contre Malines

Les Métallos de Jordi Condom vont tenter d'oublier le match de Courtrai devant leurs supporters.

Pour son retour au plus haut niveau de notre championnat, le RFC seraing a eu la vie dure à Courtrai: une défaite, pas le moindre but marqué et deux joueurs blessés (Lahssaini et Marsoni): la première de Condom et de ses hommes n'a pas été idéale.

Ce samedi, les vainqueurs du barrage vont retrouver leurs supporters, qui n'attendent que ça. Les Métallos devront cependant mettre les bouchées doubles contre une équipe qui a retourné l'Antwerp lors du match d'ouverture et qui semble bien affûtée.

Condom devra alors trouver des solutions, non seulement pour remplacer les deux blessés mais aussi pour se montrer dangereux sur la pelouse. Il ne faudra pas louper cette première à domicile car dans la foulée c'est un déplacement à Anderlecht qui arrivera. Et ce ne sera pas simple.

Alors? Un premier but? Un premier point voir une première victoire pour cette première à domicile? Les supporters mosans n'attendent que ça.