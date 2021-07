Seraing s'impose au caractère et lance sa saison

Les Métallos ont ouvert leur compteur ce samedi, avec du coeur, de l'envie et face à une équipe malinoise bien maladroite.

Au Pairay, on attendait cela depuis tellement longtemps, 25 ans plus précisément: les Métallos ont retrouvé ce samedi les joies d'une rencontre au sein de l'élite de notre football. L'adversaire, le KV Malines, avait de quoi faire peur après sa victoire inaugurale contre l'Antwerp, mais en une semaine, l'équipe de Jordi Condom a grandi.

Le coach catalan avait dit, après la défaite à Courtrai, que son équipe manquait de duels gagnés pour prendre des points. Ce samedi, autant dire de suite que c'était l'inverse. Contre les hommes de Vrancken, les Sérésiens sont allés au charbon, disputant les duels, mais aussi en allant presser assez haut leur adversaire du soir.

Bien leur en a pris puisque la défense visiteuse va commettre une belle bourde. Coucke et De Souza se font des politesses, Maziz leur vole le ballon et sert Marius Mouandilmadji qui marque dans le but vide (14', 1-0). Cette erreur malinoise est révélatrice du niveau de cette équipe ce samedi: imprécise, sans idée, assez terne finalement. La suite de cette première période est à mettre à l'actif des Mosans, qui auraient pu (et dû) mettre un deuxième que ce soit par Jallow ou Marius.

Après la pause, Seraing est toujours aussi appliqué et les joueurs impliqués. Mais petit à petit, Malines revient dans la rencontre, l'entrée de Engval et de Storm n'y sont pas pour rien. Cependant, le dernier geste malinois est désatreux, comme sur ce gros raté de Engval ou sur les mauvaises prises de décision de Schoofs dans le dernier geste.

De son côté, Seraing la joue calmement et prend son temps, sans exagérer, mais c'est à Malines de faire le jeu alors les locaux fond le dos rond. Cependant, ils ne toruvent plus Marius pour garder le ballon, et ils ne sont plus dangereux. Storm, de son côté, essaie de faire le maximum pour se montrer dangereux, mais avec l'entrée d'un médian supplémentaire, Condom a fait le choix de laisser venir.

Et il a bien eu raison puisque Malines ne revient pas. 25 ans plus tard, Seraing retrouve l'élite à domicile avec une victoire, la première de la saison pour Jordi Condom.