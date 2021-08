Francesco D'Onofrio, dix ans plus tard en D1A

Moment d'émotion hier à Seraing, durant lequel tout le monde a certainement pensé à un certain Dominique D'Onofrio quand son fils, Francesco, est monté au jeu.

Francesco D'Onofrio est monté au jeu ce samedi lors de la victoire du RFC Seraing face au KV Malines : une rentrée à une minute de la fin pour le défenseur de 30 ans, mais une rentrée tellement symbolique pour lui qui n'avait plus joué en D1 belge depuis ... le 27 novembre 2010. C'était alors sous les couleurs du Standard de Liège, face au Lierse, et sous les ordres de son père Dominique.

Par la suite, Francesco allait quitter la Belgique pour le Portugal et sa carrière prendre une tournure plus compliquée, mais en juillet 2020, il revenait à Seraing où il avait déjà joué de 2014 à 2016. La saison passée, il disputait 4 rencontres (3 de D1B) avec les Métallos. Et s'il n'est pas un pilier de l'effectif sérésien, son père Dominique, décédé tragiquement en 2016, aurait certainement été très fier de le revoir jouer au plus haut niveau belge ...