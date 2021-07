Marius, sur les traces de Georges

Il n'avait pas de club, il a convaincu Seraing de le conserver et ce samedi il a offert trois points à son équipe... mais pas que. Il est notre homme du match de la rencontre entre Seraing et le KV Malines.

Marius Mouandilmadji... retenez bien ce nom, ou surtout ce prénom car l'attaquant n'est pas contre qu'on l'appelle Marius... et c'est bien plus simple pour tout le monde. Ce samedi, le grand attaquant a ouvert son compteur, son équipe a pris ses trois premiers points et c'est tout le Pairay qui respire.

Au-delà de son but, offert par la défense de Malines, il y a surtout une prestation 5 étoiles de sa part. Non seulement il est toujours présent dans le rectangle, ce qui fait que chaque centre est dangereux, mais en plus, quand son équipe est dominée comme en seconde période face à Malines, il peut garder le ballon et le donner parfaitement avec un geste juste.

Enfin, et ce sera apprécié du côté des supporters sérésiens: il donne tout sur le terrain. Celui qui déclenche le pressing, c'est lui, celui qui vient aider sa défense sur corners défensifs, c'est lui aussi. Avec autant de générosité, il a tout pour plaire et faire oublier un autre joueur au nom très compliqué: Georges Mikautadze.