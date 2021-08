Wouter Vrancken était furieux: "Quand on joue sans réfléchir..."

Le coach de Malines était tout simplement furieux et il ne s'est pas caché pour le dire: ni dans le vestiaire, ni devant la presse.

"Nous n'étions tout simplement pas prêts pour ce match", annonce directement Wouter Vrancken. "Ce n'était tout simplement pas assez bon ce soir (NDLR: samedi).Nous avons donné un but, après évidemment que cela devient plus difficile. Notre mentalité n'était pas bonne non plus, ce n'est pas ce que Malines a l'habitude de montrer".

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Wouter Vrancken est en roue libre: "C'est ma plus grosse déception depuis que je suis à Malines. Cela n'a rien à voir avec la technique ou la tactique, mais que quand on ne joue pas de façon intelligente, quand on ne réfléchit pas, que cela ne se passe pas bien "entre les oreilles".... tu peux perdre une rencontre, mais pour cela il faut jouer à 100%, cela n'a pas été le cas".